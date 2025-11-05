BorsaDEX+
Bugünkü canlı DoubleZero fiyatı 0.1602 USD. 2Z / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. 2Z fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı DoubleZero fiyatı 0.1602 USD. 2Z / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. 2Z fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

2Z Hakkında Daha Fazla Bilgi

2Z Fiyat Bilgileri

2Z Nedir

2Z Whitepaper

2Z Resmi Websitesi

2Z Token Ekonomisi

2Z Fiyat Tahmini

2Z Fiyat Geçmişi

2Z Satın Alma Kılavuzu

2Z / İtibari Para Dönüştürücüsü

DoubleZero Logosu

DoubleZero Fiyatı(2Z)

1 2Z / USD Canlı Fiyatı:

$0,1603
$0,1603$0,1603
+%2,161D
USD
DoubleZero (2Z) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:23:16 (UTC+8)

DoubleZero (2Z) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,15
$ 0,15$ 0,15
24 sa Düşük
$ 0,1623
$ 0,1623$ 0,1623
24 sa Yüksek

$ 0,15
$ 0,15$ 0,15

$ 0,1623
$ 0,1623$ 0,1623

$ 0,7501993077269953
$ 0,7501993077269953$ 0,7501993077269953

$ 0,1504312061231505
$ 0,1504312061231505$ 0,1504312061231505

+%0,75

+%2,16

-%28,84

-%28,84

DoubleZero (2Z) canlı fiyatı $ 0,1602. 2Z, son 24 saat içinde en düşük $ 0,15 ve en yüksek $ 0,1623 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. 2Z için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,7501993077269953, en düşük fiyatı ise $ 0,1504312061231505 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, 2Z son bir saatte +%0,75 değişim gösterdi, 24 saatte +%2,16 ve son 7 günde -%28,84 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

DoubleZero (2Z) Piyasa Bilgileri

No.92

$ 556,12M
$ 556,12M$ 556,12M

$ 411,80K
$ 411,80K$ 411,80K

$ 1,60B
$ 1,60B$ 1,60B

3,47B
3,47B 3,47B

10.000.000.000
10.000.000.000 10.000.000.000

9.999.959.682,4
9.999.959.682,4 9.999.959.682,4

%34,71

%0,01

SOL

Şu anki DoubleZero piyasa değeri $ 556,12M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 411,80K. Dolaşımdaki 2Z arzı 3,47B olup, toplam arzı 9999959682.4. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,60B.

DoubleZero (2Z) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için DoubleZero fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,003389+%2,16
30 Gün$ -0,3226-%66,82
60 Gün$ -0,0398-%19,90
90 Gün$ -0,0398-%19,90
Bugünkü DoubleZero Fiyatı Değişimi

Bugün, 2Z, $ +0,003389 (+%2,16) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

DoubleZero 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,3226 (-%66,82) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

DoubleZero 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, 2Z değişimi $ -0,0398 (-%19,90) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

DoubleZero 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,0398 (-%19,90) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

DoubleZero (2Z) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

DoubleZero Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

DoubleZero (2Z) Nedir?

DoubleZero, blok zincirleri gibi dağıtık sistemler için optimize edilmiş, yüksek performanslı merkeziyetsiz ağlar oluşturmak ve yönetmek için kullanılan merkeziyetsiz bir çerçevedir.

DoubleZero, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, DoubleZero yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- 2Z staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda DoubleZero hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, DoubleZero satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

DoubleZero Fiyat Tahmini (USD)

DoubleZero (2Z) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? DoubleZero (2Z) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak DoubleZero için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

DoubleZero fiyat tahminini hemen kontrol edin!

DoubleZero (2Z) Token Ekonomisi

DoubleZero (2Z) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. 2Z tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

DoubleZero (2Z) Satın Alma

Nasıl DoubleZero satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım DoubleZero Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

2Z Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DoubleZero(2Z) / VND
4.215,663
1 DoubleZero(2Z) / AUD
A$0,246708
1 DoubleZero(2Z) / GBP
0,121752
1 DoubleZero(2Z) / EUR
0,139374
1 DoubleZero(2Z) / USD
$0,1602
1 DoubleZero(2Z) / MYR
RM0,671238
1 DoubleZero(2Z) / TRY
6,741216
1 DoubleZero(2Z) / JPY
¥24,5106
1 DoubleZero(2Z) / ARS
ARS$233,526744
1 DoubleZero(2Z) / RUB
12,974598
1 DoubleZero(2Z) / INR
14,216148
1 DoubleZero(2Z) / IDR
Rp2.669,998932
1 DoubleZero(2Z) / PHP
9,416556
1 DoubleZero(2Z) / EGP
￡E.7,587072
1 DoubleZero(2Z) / BRL
R$0,863478
1 DoubleZero(2Z) / CAD
C$0,225882
1 DoubleZero(2Z) / BDT
19,52838
1 DoubleZero(2Z) / NGN
231,1686
1 DoubleZero(2Z) / COP
$618,5322
1 DoubleZero(2Z) / ZAR
R.2,801898
1 DoubleZero(2Z) / UAH
6,741216
1 DoubleZero(2Z) / TZS
T.Sh.393,6114
1 DoubleZero(2Z) / VES
Bs35,7246
1 DoubleZero(2Z) / CLP
$151,5492
1 DoubleZero(2Z) / PKR
Rs45,291744
1 DoubleZero(2Z) / KZT
83,96082
1 DoubleZero(2Z) / THB
฿5,212908
1 DoubleZero(2Z) / TWD
NT$4,954986
1 DoubleZero(2Z) / AED
د.إ0,587934
1 DoubleZero(2Z) / CHF
Fr0,12816
1 DoubleZero(2Z) / HKD
HK$1,244754
1 DoubleZero(2Z) / AMD
֏61,28451
1 DoubleZero(2Z) / MAD
.د.م1,491462
1 DoubleZero(2Z) / MXN
$2,992536
1 DoubleZero(2Z) / SAR
ريال0,60075
1 DoubleZero(2Z) / ETB
Br24,50259
1 DoubleZero(2Z) / KES
KSh20,696238
1 DoubleZero(2Z) / JOD
د.أ0,1135818
1 DoubleZero(2Z) / PLN
0,59274
1 DoubleZero(2Z) / RON
лв0,708084
1 DoubleZero(2Z) / SEK
kr1,533114
1 DoubleZero(2Z) / BGN
лв0,27234
1 DoubleZero(2Z) / HUF
Ft54,157212
1 DoubleZero(2Z) / CZK
3,401046
1 DoubleZero(2Z) / KWD
د.ك0,0491814
1 DoubleZero(2Z) / ILS
0,522252
1 DoubleZero(2Z) / BOB
Bs1,106982
1 DoubleZero(2Z) / AZN
0,27234
1 DoubleZero(2Z) / TJS
SM1,477044
1 DoubleZero(2Z) / GEL
0,435744
1 DoubleZero(2Z) / AOA
Kz146,70315
1 DoubleZero(2Z) / BHD
.د.ب0,0602352
1 DoubleZero(2Z) / BMD
$0,1602
1 DoubleZero(2Z) / DKK
kr1,039698
1 DoubleZero(2Z) / HNL
L4,219668
1 DoubleZero(2Z) / MUR
7,370802
1 DoubleZero(2Z) / NAD
$2,785878
1 DoubleZero(2Z) / NOK
kr1,63404
1 DoubleZero(2Z) / NZD
$0,281952
1 DoubleZero(2Z) / PAB
B/.0,1602
1 DoubleZero(2Z) / PGK
K0,68085
1 DoubleZero(2Z) / QAR
ر.ق0,583128
1 DoubleZero(2Z) / RSD
дин.16,342002
1 DoubleZero(2Z) / UZS
soʻm1.907,142552
1 DoubleZero(2Z) / ALL
L13,474422
1 DoubleZero(2Z) / ANG
ƒ0,286758
1 DoubleZero(2Z) / AWG
ƒ0,286758
1 DoubleZero(2Z) / BBD
$0,3204
1 DoubleZero(2Z) / BAM
KM0,27234
1 DoubleZero(2Z) / BIF
Fr472,4298
1 DoubleZero(2Z) / BND
$0,20826
1 DoubleZero(2Z) / BSD
$0,1602
1 DoubleZero(2Z) / JMD
$25,716906
1 DoubleZero(2Z) / KHR
643,372812
1 DoubleZero(2Z) / KMF
Fr68,2452
1 DoubleZero(2Z) / LAK
3.482,608626
1 DoubleZero(2Z) / LKR
රු48,825756
1 DoubleZero(2Z) / MDL
L2,713788
1 DoubleZero(2Z) / MGA
Ar721,6209
1 DoubleZero(2Z) / MOP
P1,2816
1 DoubleZero(2Z) / MVR
2,46708
1 DoubleZero(2Z) / MWK
MK278,124822
1 DoubleZero(2Z) / MZN
MT10,24479
1 DoubleZero(2Z) / NPR
रु22,725972
1 DoubleZero(2Z) / PYG
1.136,1384
1 DoubleZero(2Z) / RWF
Fr232,4502
1 DoubleZero(2Z) / SBD
$1,318446
1 DoubleZero(2Z) / SCR
2,303676
1 DoubleZero(2Z) / SRD
$6,1677
1 DoubleZero(2Z) / SVC
$1,40175
1 DoubleZero(2Z) / SZL
L2,78748
1 DoubleZero(2Z) / TMT
m0,562302
1 DoubleZero(2Z) / TND
د.ت0,4706676
1 DoubleZero(2Z) / TTD
$1,086156
1 DoubleZero(2Z) / UGX
Sh558,1368
1 DoubleZero(2Z) / XAF
Fr91,314
1 DoubleZero(2Z) / XCD
$0,43254
1 DoubleZero(2Z) / XOF
Fr91,314
1 DoubleZero(2Z) / XPF
Fr16,5006
1 DoubleZero(2Z) / BWP
P2,1627
1 DoubleZero(2Z) / BZD
$0,322002
1 DoubleZero(2Z) / CVE
$15,400026
1 DoubleZero(2Z) / DJF
Fr28,3554
1 DoubleZero(2Z) / DOP
$10,294452
1 DoubleZero(2Z) / DZD
د.ج20,923722
1 DoubleZero(2Z) / FJD
$0,365256
1 DoubleZero(2Z) / GNF
Fr1.392,939
1 DoubleZero(2Z) / GTQ
Q1,227132
1 DoubleZero(2Z) / GYD
$33,51384
1 DoubleZero(2Z) / ISK
kr20,3454

DoubleZero Kaynağı

DoubleZero hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi DoubleZero Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: DoubleZero Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü DoubleZero (2Z) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı 2Z fiyatı, 0,1602 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
2Z / USD güncel fiyatı nedir?
2Z / USD güncel fiyatı $ 0,1602. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
DoubleZero varlığının piyasa değeri nedir?
2Z piyasa değeri $ 556,12M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki 2Z arzı nedir?
Dolaşımdaki 2Z arzı, 3,47B USD.
2Z için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
2Z, ATH fiyatı olan 0,7501993077269953 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük 2Z fiyatı (ATL) nedir?
2Z, ATL fiyatı olan 0,1504312061231505 USD değerine düştü.
2Z işlem hacmi nedir?
2Z için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 411,80K USD.
2Z bu yıl daha da yükselir mi?
2Z piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için 2Z fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:23:16 (UTC+8)

DoubleZero (2Z) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

2Z / USD Hesaplayıcı

Miktar

2Z
2Z
USD
USD

1 2Z = 0,1602 USD

2Z Al-Sat

2Z/USDT
$0,1603
$0,1603$0,1603
+%2,23

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti

