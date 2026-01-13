Bugünkü 6ixROOMS Fiyatı

Bugünkü 6ixROOMS (6IXROOMS) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut 6IXROOMS / USD dönüşüm oranı 6IXROOMS başına $ 0 şeklindedir.

6ixROOMS, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.806,46 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,62M 6IXROOMS şeklindedir. Son 24 saat içinde 6IXROOMS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 6IXROOMS, son bir saatte -- ve son 7 günde -%10,84 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

6ixROOMS (6IXROOMS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,81K$ 6,81K $ 6,81K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,81K$ 6,81K $ 6,81K Dolaşım Arzı 999,62M 999,62M 999,62M Toplam Arz 999.624.644,267563 999.624.644,267563 999.624.644,267563

