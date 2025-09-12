AA Hakkında Daha Fazla Bilgi

ARAI Fiyatı(AA)

ARAI (AA) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-12 02:05:03 (UTC+8)

ARAI (AA) Fiyat Bilgileri (USD)

ARAI (AA) canlı fiyatı $ 0. AA, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. AA için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, AA son bir saatte %0,00 değişim gösterdi, 24 saatte %0,00 ve son 7 günde %0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ARAI (AA) Piyasa Bilgileri

Şu anki ARAI piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 0,00. Dolaşımdaki AA arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 0,00.

ARAI (AA) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için ARAI fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0%0,00
30 Gün$ 0%0,00
60 Gün$ 0%0,00
90 Gün$ 0%0,00
Bugünkü ARAI Fiyatı Değişimi

Bugün, AA, $ 0 (%0,00) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

ARAI 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ 0 (%0,00) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

ARAI 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, AA değişimi $ 0 (%0,00) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

ARAI 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ 0 (%0,00) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

ARAI (AA) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

ARAI Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

ARAI (AA) Nedir?

ARAI: Otonom yapay zekâ aracıları tarafından desteklenen yeni nesil Web3 etkileşim katmanı.

ARAI, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, ARAI yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- AA staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda ARAI hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, ARAI satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

ARAI Fiyat Tahmini (USD)

ARAI (AA) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? ARAI (AA) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak ARAI için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

ARAI fiyat tahminini hemen kontrol edin!

ARAI (AA) Token Ekonomisi

ARAI (AA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

ARAI (AA) Satın Alma

Nasıl ARAI satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım ARAI Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

AA Varlığından Yerel Para Birimlerine

ARAI Kaynağı

ARAI hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi ARAI Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: ARAI Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü ARAI (AA) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı AA fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
AA / USD güncel fiyatı nedir?
AA / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
ARAI varlığının piyasa değeri nedir?
AA piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki AA arzı nedir?
Dolaşımdaki AA arzı, -- USD.
AA için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
AA, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük AA fiyatı (ATL) nedir?
AA, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
AA işlem hacmi nedir?
AA için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 0,00 USD.
AA bu yıl daha da yükselir mi?
AA piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için AA fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-12 02:05:03 (UTC+8)

ARAI (AA) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-11 22:05:00Sektör Haberleri
美國8月未經調整CPI年率錄得2.9%，符合市場預期
09-11 17:57:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 90 Günlük Zirveye Ulaştı, Şu Anda 67'de
09-11 14:45:00Sektör Haberleri
Dün, ABD spot Bitcoin ETF'si 741,5 milyon dolar net giriş görürken, Ethereum ETF'si 171,5 milyon dolar net giriş gördü
09-11 06:45:00Sektör Haberleri
Bitcoin çekimleri yeniden başladı, son 24 saatte CEX'ten 2.918,57 BTC net çıkış oldu
09-11 04:54:00Sektör Haberleri
SEC Başkanı: Blok Zinciri ve Yapay Zekanın Birleşimi Yeni Bir Refah Getirecek, SEC Mevcut Fırsatları Değerlendirmeye Kararlı
09-10 13:05:00Sektör Haberleri
Altcoin rallisi "kısa ömürlü" olabilir, kripto piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü

Öne Çıkan Haberler

Kriptoda RWA’nın (Gerçek Dünya Varlıkları) Yükselişi: Tokenleştirilmiş Varlıklar Neden Bir Sonraki Büyük Dalga?

Kripto hızla değişiyor. Birkaç yıl önce, tüm heyecan Bitcoin, Ethereum ve NFT’ler etrafında dönüyordu. Bugün, yeni bir anlatı sessizce alandaki en büyük oyun değiştiricilerden biri haline geliyor: Gerçek Dünya Varlıkları (RWAs).

September 11, 2025

İnternet Piyasa Değeri: Solana için Bir Sonraki Büyüme Naratifleri

Solana — son yılların en başarılı blok zincirlerinden biri — artık en önemli dönüm noktasında duruyor. Patlayıcı büyümeyi tetikleyen memecoin çılgınlığının ardından, Solana şimdi yeni bir ana odakla 2025–2027 yol haritasını açıkladı: Internet Piyasa Değeri (ICM).

September 11, 2025

Киты стали продавать на фоне приближения Cardano к $1

С конца прошлой недели альткоин Cardano отступает. За это время он потерял в стоимости более 6%, но пока все еще держится в топ-10 цифровых валют.

Прессинг усилился из-за активизации китовых кошельков, удерживающих более 1 млн ADA. Когорта крупных инвесторов приступила к фиксации прибыли в районе $0,92.

September 11, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

