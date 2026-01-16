Bugünkü American Airlines Fiyatı

Bugünkü American Airlines (AALON) fiyatı $ 15,77 olup, son 24 saatte % 57,70 değişim gösterdi. Mevcut AALON / USD dönüşüm oranı AALON başına $ 15,77 şeklindedir.

American Airlines, şu anda piyasa değeri açısından $ 430,00 ile 3643. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 27,27 AALON şeklindedir. Son 24 saat içinde AALON, $ 10 (en düşük) ile $ 15,78 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 16,35243048108503 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 14,940012874787175 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AALON, son bir saatte +%0,50 ve son 7 günde +%57,70 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 1,36M seviyesine ulaştı.

American Airlines (AALON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3643 Piyasa Değeri $ 430,00$ 430,00 $ 430,00 Hacim (24 Sa) $ 1,36M$ 1,36M $ 1,36M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 430,00$ 430,00 $ 430,00 Dolaşım Arzı 27,27 27,27 27,27 Toplam Arz 27,26667412 27,26667412 27,26667412 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

