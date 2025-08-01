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Aerodrome Finance Fiyatı(AERO)

Aerodrome Finance (AERO) Canlı Fiyat Grafiği

$0,7939
$0,7939$0,7939
+%2,951D
USD

AERO Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Aerodrome Finance (AERO), şu anda 0,7939 USD fiyatından işlem görmektedir ve 689,30M USD piyasa değerine sahiptir. AERO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Aerodrome Finance Ana Piyasa Performansı:

$ 201,78K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,95
Aerodrome Finance 24 saatlik fiyat değişimi
868,25M USD
Dolaşımdaki arz

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AERO Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Aerodrome Finance fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,022749+%2,95
30 Gün$ +0,0449+%5,99
60 Gün$ +0,2501+%45,99
90 Gün$ +0,194+%32,33
Bugünkü Aerodrome Finance Fiyatı Değişimi

Bugün, AERO, $ +0,022749 (+%2,95) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Aerodrome Finance 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,0449 (+%5,99) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Aerodrome Finance 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, AERO değişimi $ +0,2501 (+%45,99) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Aerodrome Finance 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,194 (+%32,33) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

AERO Fiyat Bilgisi

En güncel Aerodrome Finance fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,7525
$ 0,7525$ 0,7525

$ 0,7955
$ 0,7955$ 0,7955

$ 2,251
$ 2,251$ 2,251

+%0,74

+%2,95

-%12,12

AERO Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 689,30M
$ 689,30M$ 689,30M

$ 201,78K
$ 201,78K$ 201,78K

868,25M
868,25M 868,25M

Aerodrome Finance (AERO) Nedir?

Aerodrome Finance, Base'in merkezi likidite merkezi olarak hizmet vermek üzere tasarlanmış, güçlü bir likidite teşvik motoru, oy-kilidi yönetim modeli ve kullanıcı dostu deneyimi bir araya getiren yeni nesil bir AMM'dir.

Aerodrome Finance, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Aerodrome Finance yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- AERO staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Aerodrome Finance hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Aerodrome Finance satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Aerodrome Finance Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Aerodrome Finance, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte AERO fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Aerodrome Finance fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Aerodrome Finance Fiyat Geçmişi

AERO fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak AERO kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Aerodrome Finance fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Aerodrome Finance (AERO) Token Ekonomisi

Aerodrome Finance (AERO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AERO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Aerodrome Finance (AERO) Satın Alma

Nasıl Aerodrome Finance satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Aerodrome Finance Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

AERO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AERO / VND
20.891,4785
1 AERO / AUD
A$1,222606
1 AERO / GBP
0,595425
1 AERO / EUR
0,682754
1 AERO / USD
$0,7939
1 AERO / MYR
RM3,358197
1 AERO / TRY
32,295852
1 AERO / JPY
¥116,7033
1 AERO / ARS
ARS$1.074,281663
1 AERO / RUB
63,162684
1 AERO / INR
69,220141
1 AERO / IDR
Rp13.014,752016
1 AERO / KRW
1.099,583256
1 AERO / PHP
45,696884
1 AERO / EGP
￡E.38,067505
1 AERO / BRL
R$4,390267
1 AERO / CAD
C$1,087643
1 AERO / BDT
95,839608
1 AERO / NGN
1.201,051615
1 AERO / UAH
32,764253
1 AERO / VES
Bs97,6497
1 AERO / CLP
$770,083
1 AERO / PKR
Rs222,442841
1 AERO / KZT
425,45101
1 AERO / THB
฿25,777933
1 AERO / TWD
NT$23,713793
1 AERO / AED
د.إ2,913613
1 AERO / CHF
Fr0,63512
1 AERO / HKD
HK$6,224176
1 AERO / MAD
.د.م7,176856
1 AERO / MXN
$14,957076
1 AERO / PLN
2,921552
1 AERO / RON
лв3,477282
1 AERO / SEK
kr7,669074
1 AERO / BGN
лв1,333752
1 AERO / HUF
Ft273,188929
1 AERO / CZK
16,854497
1 AERO / KWD
د.ك0,2405517
1 AERO / ILS
2,707199

Aerodrome Finance Kaynağı

Aerodrome Finance hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Aerodrome Finance Websitesi
Blok Gezgini

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