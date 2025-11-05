BorsaDEX+
Bugünkü canlı AITV fiyatı 0.0867 USD. AITV / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. AITV fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

AITV Hakkında Daha Fazla Bilgi

AITV Fiyat Bilgileri

AITV Nedir

AITV Whitepaper

AITV Resmi Websitesi

AITV Token Ekonomisi

AITV Fiyat Tahmini

AITV Fiyat Geçmişi

AITV Satın Alma Kılavuzu

AITV / İtibari Para Dönüştürücüsü

AITV Logosu

AITV Fiyatı(AITV)

1 AITV / USD Canlı Fiyatı:

$0,0867
-%1,021D
USD
AITV (AITV) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:23:44 (UTC+8)

AITV (AITV) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,0832
24 sa Düşük
$ 0,0959
24 sa Yüksek

$ 0,0832
$ 0,0959
--
--
%0,00

-%1,02

-%9,79

-%9,79

AITV (AITV) canlı fiyatı $ 0,0867. AITV, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0832 ve en yüksek $ 0,0959 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. AITV için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, AITV son bir saatte %0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,02 ve son 7 günde -%9,79 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

AITV (AITV) Piyasa Bilgileri

--
----

$ 7,00K
$ 7,00K$ 7,00K

$ 86,70M
$ 86,70M$ 86,70M

--
----

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

BASE

Şu anki AITV piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 7,00K. Dolaşımdaki AITV arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 86,70M.

AITV (AITV) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için AITV fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000893-%1,02
30 Gün$ +0,0267+%44,50
60 Gün$ +0,0267+%44,50
90 Gün$ +0,0267+%44,50
Bugünkü AITV Fiyatı Değişimi

Bugün, AITV, $ -0,000893 (-%1,02) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

AITV 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,0267 (+%44,50) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

AITV 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, AITV değişimi $ +0,0267 (+%44,50) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

AITV 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,0267 (+%44,50) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

AITV (AITV) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

AITV Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

AITV (AITV) Nedir?

AITV, yapay zekâ aracıların canlı yayın içerik üreticileri, iş birlikçileri ve ekonomik motorlar olarak hareket ettiği dünyanın ilk Otonom Aracı Medya Ağıdır. Platform, kullanıcıların ve toplulukların yapay zekâ aracılarını başlatmasına, etkileşime geçmesine ve bunlardan gelir elde etmesine olanak tanır; bunu zincir üstü teşvikler, etkileşimli izleyici deneyimi ve adil token lansmanları yoluyla gerçekleştirir.

AITV, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, AITV yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- AITV staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda AITV hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, AITV satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

AITV Fiyat Tahmini (USD)

AITV (AITV) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? AITV (AITV) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak AITV için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

AITV fiyat tahminini hemen kontrol edin!

AITV (AITV) Token Ekonomisi

AITV (AITV) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AITV tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

AITV (AITV) Satın Alma

Nasıl AITV satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım AITV Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

AITV Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AITV(AITV) / VND
2.281,5105
1 AITV(AITV) / AUD
A$0,133518
1 AITV(AITV) / GBP
0,065892
1 AITV(AITV) / EUR
0,075429
1 AITV(AITV) / USD
$0,0867
1 AITV(AITV) / MYR
RM0,363273
1 AITV(AITV) / TRY
3,648336
1 AITV(AITV) / JPY
¥13,2651
1 AITV(AITV) / ARS
ARS$126,384324
1 AITV(AITV) / RUB
7,021833
1 AITV(AITV) / INR
7,693758
1 AITV(AITV) / IDR
Rp1.444,999422
1 AITV(AITV) / PHP
5,096226
1 AITV(AITV) / EGP
￡E.4,106112
1 AITV(AITV) / BRL
R$0,467313
1 AITV(AITV) / CAD
C$0,122247
1 AITV(AITV) / BDT
10,56873
1 AITV(AITV) / NGN
125,1081
1 AITV(AITV) / COP
$334,7487
1 AITV(AITV) / ZAR
R.1,516383
1 AITV(AITV) / UAH
3,648336
1 AITV(AITV) / TZS
T.Sh.213,0219
1 AITV(AITV) / VES
Bs19,3341
1 AITV(AITV) / CLP
$82,0182
1 AITV(AITV) / PKR
Rs24,511824
1 AITV(AITV) / KZT
45,43947
1 AITV(AITV) / THB
฿2,821218
1 AITV(AITV) / TWD
NT$2,681631
1 AITV(AITV) / AED
د.إ0,318189
1 AITV(AITV) / CHF
Fr0,06936
1 AITV(AITV) / HKD
HK$0,673659
1 AITV(AITV) / AMD
֏33,167085
1 AITV(AITV) / MAD
.د.م0,807177
1 AITV(AITV) / MXN
$1,619556
1 AITV(AITV) / SAR
ريال0,325125
1 AITV(AITV) / ETB
Br13,260765
1 AITV(AITV) / KES
KSh11,200773
1 AITV(AITV) / JOD
د.أ0,0614703
1 AITV(AITV) / PLN
0,32079
1 AITV(AITV) / RON
лв0,383214
1 AITV(AITV) / SEK
kr0,829719
1 AITV(AITV) / BGN
лв0,14739
1 AITV(AITV) / HUF
Ft29,309802
1 AITV(AITV) / CZK
1,840641
1 AITV(AITV) / KWD
د.ك0,0266169
1 AITV(AITV) / ILS
0,282642
1 AITV(AITV) / BOB
Bs0,599097
1 AITV(AITV) / AZN
0,14739
1 AITV(AITV) / TJS
SM0,799374
1 AITV(AITV) / GEL
0,235824
1 AITV(AITV) / AOA
Kz79,395525
1 AITV(AITV) / BHD
.د.ب0,0325992
1 AITV(AITV) / BMD
$0,0867
1 AITV(AITV) / DKK
kr0,562683
1 AITV(AITV) / HNL
L2,283678
1 AITV(AITV) / MUR
3,989067
1 AITV(AITV) / NAD
$1,507713
1 AITV(AITV) / NOK
kr0,88434
1 AITV(AITV) / NZD
$0,152592
1 AITV(AITV) / PAB
B/.0,0867
1 AITV(AITV) / PGK
K0,368475
1 AITV(AITV) / QAR
ر.ق0,315588
1 AITV(AITV) / RSD
дин.8,844267
1 AITV(AITV) / UZS
soʻm1.032,142692
1 AITV(AITV) / ALL
L7,292337
1 AITV(AITV) / ANG
ƒ0,155193
1 AITV(AITV) / AWG
ƒ0,155193
1 AITV(AITV) / BBD
$0,1734
1 AITV(AITV) / BAM
KM0,14739
1 AITV(AITV) / BIF
Fr255,6783
1 AITV(AITV) / BND
$0,11271
1 AITV(AITV) / BSD
$0,0867
1 AITV(AITV) / JMD
$13,917951
1 AITV(AITV) / KHR
348,192402
1 AITV(AITV) / KMF
Fr36,9342
1 AITV(AITV) / LAK
1.884,782571
1 AITV(AITV) / LKR
රු26,424426
1 AITV(AITV) / MDL
L1,468698
1 AITV(AITV) / MGA
Ar390,54015
1 AITV(AITV) / MOP
P0,6936
1 AITV(AITV) / MVR
1,33518
1 AITV(AITV) / MWK
MK150,520737
1 AITV(AITV) / MZN
MT5,544465
1 AITV(AITV) / NPR
रु12,299262
1 AITV(AITV) / PYG
614,8764
1 AITV(AITV) / RWF
Fr125,8017
1 AITV(AITV) / SBD
$0,713541
1 AITV(AITV) / SCR
1,246746
1 AITV(AITV) / SRD
$3,33795
1 AITV(AITV) / SVC
$0,758625
1 AITV(AITV) / SZL
L1,50858
1 AITV(AITV) / TMT
m0,304317
1 AITV(AITV) / TND
د.ت0,2547246
1 AITV(AITV) / TTD
$0,587826
1 AITV(AITV) / UGX
Sh302,0628
1 AITV(AITV) / XAF
Fr49,419
1 AITV(AITV) / XCD
$0,23409
1 AITV(AITV) / XOF
Fr49,419
1 AITV(AITV) / XPF
Fr8,9301
1 AITV(AITV) / BWP
P1,17045
1 AITV(AITV) / BZD
$0,174267
1 AITV(AITV) / CVE
$8,334471
1 AITV(AITV) / DJF
Fr15,3459
1 AITV(AITV) / DOP
$5,571342
1 AITV(AITV) / DZD
د.ج11,323887
1 AITV(AITV) / FJD
$0,197676
1 AITV(AITV) / GNF
Fr753,8565
1 AITV(AITV) / GTQ
Q0,664122
1 AITV(AITV) / GYD
$18,13764
1 AITV(AITV) / ISK
kr11,0109

AITV Kaynağı

AITV hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi AITV Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: AITV Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü AITV (AITV) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı AITV fiyatı, 0,0867 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
AITV / USD güncel fiyatı nedir?
AITV / USD güncel fiyatı $ 0,0867. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
AITV varlığının piyasa değeri nedir?
AITV piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki AITV arzı nedir?
Dolaşımdaki AITV arzı, -- USD.
AITV için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
AITV, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük AITV fiyatı (ATL) nedir?
AITV, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
AITV işlem hacmi nedir?
AITV için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 7,00K USD.
AITV bu yıl daha da yükselir mi?
AITV piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için AITV fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:23:44 (UTC+8)

AITV (AITV) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

AITV / USD Hesaplayıcı

Miktar

AITV
AITV
USD
USD

1 AITV = 0,0867 USD

AITV Al-Sat

AITV/USDT
$0,0867
$0,0867$0,0867
-%1,02

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti

