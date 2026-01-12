Bugünkü Almanak Fiyatı

Bugünkü Almanak (ALMANAK) fiyatı $ 0,007124 olup, son 24 saatte % 17,92 değişim gösterdi. Mevcut ALMANAK / USD dönüşüm oranı ALMANAK başına $ 0,007124 şeklindedir.

Almanak, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 3776. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 ALMANAK şeklindedir. Son 24 saat içinde ALMANAK, $ 0,005967 (en düşük) ile $ 0,009214 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,17490929269365108 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,005644182494603045 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ALMANAK, son bir saatte -%6,26 ve son 7 günde -%4,74 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 184,34K seviyesine ulaştı.

Almanak (ALMANAK) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3776 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 184,34K$ 184,34K $ 184,34K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,12M$ 7,12M $ 7,12M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Almanak piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 184,34K. Dolaşımdaki ALMANAK arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,12M.