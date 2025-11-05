BorsaDEX+
Bugünkü canlı ANOME fiyatı 0.11267 USD. ANOME / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. ANOME fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

ANOME Hakkında Daha Fazla Bilgi

ANOME Fiyat Bilgileri

ANOME Nedir

ANOME Whitepaper

ANOME Resmi Websitesi

ANOME Token Ekonomisi

ANOME Fiyat Tahmini

ANOME Fiyat Geçmişi

ANOME Satın Alma Kılavuzu

ANOME / İtibari Para Dönüştürücüsü

ANOME Spot

ANOME USDT-M Vadeli İşlemleri

ANOME Logosu

ANOME Fiyatı(ANOME)

1 ANOME / USD Canlı Fiyatı:

$0,11269
$0,11269
-%6,551D
USD
ANOME (ANOME) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:24:12 (UTC+8)

ANOME (ANOME) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,10832
$ 0,10832
24 sa Düşük
$ 0,12465
$ 0,12465
24 sa Yüksek

$ 0,10832
$ 0,10832

$ 0,12465
$ 0,12465

$ 0,21166729238580834
$ 0,21166729238580834

$ 0,07743573506739244
$ 0,07743573506739244

+%0,53

-%6,55

-%28,74

-%28,74

ANOME (ANOME) canlı fiyatı $ 0,11267. ANOME, son 24 saat içinde en düşük $ 0,10832 ve en yüksek $ 0,12465 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ANOME için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,21166729238580834, en düşük fiyatı ise $ 0,07743573506739244 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ANOME son bir saatte +%0,53 değişim gösterdi, 24 saatte -%6,55 ve son 7 günde -%28,74 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ANOME (ANOME) Piyasa Bilgileri

No.1548

$ 3,38M
$ 3,38M

$ 67,20K
$ 67,20K

$ 112,67M
$ 112,67M

30,00M
30,00M

1.000.000.000
1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000

%3,00

BSC

Şu anki ANOME piyasa değeri $ 3,38M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 67,20K. Dolaşımdaki ANOME arzı 30,00M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 112,67M.

ANOME (ANOME) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için ANOME fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0078986-%6,55
30 Gün$ +0,10267+%1.026,70
60 Gün$ +0,10267+%1.026,70
90 Gün$ +0,10267+%1.026,70
Bugünkü ANOME Fiyatı Değişimi

Bugün, ANOME, $ -0,0078986 (-%6,55) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

ANOME 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,10267 (+%1.026,70) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

ANOME 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, ANOME değişimi $ +0,10267 (+%1.026,70) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

ANOME 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,10267 (+%1.026,70) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

ANOME (ANOME) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

ANOME Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

ANOME (ANOME) Nedir?

Anome, DeFi, NFTFi ve Yapay Zekâ'yı birleştiren blok zinciri tabanlı bir GameFi ve varlık ihraç platformudur. Rug pull'ları önlemek için şeffaf bir fon kilitleme mekanizması sunarken, oyuncuların NFT kartları basmasına, alım satım yapmasına ve savaşmasına, LP madenciliği yoluyla kazanç elde etmesine ve DAO yönetimine katılmasına olanak tanır.

ANOME, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, ANOME yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- ANOME staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda ANOME hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, ANOME satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

ANOME Fiyat Tahmini (USD)

ANOME (ANOME) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? ANOME (ANOME) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak ANOME için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

ANOME fiyat tahminini hemen kontrol edin!

ANOME (ANOME) Token Ekonomisi

ANOME (ANOME) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ANOME tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

ANOME (ANOME) Satın Alma

Nasıl ANOME satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım ANOME Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

ANOME Varlığından Yerel Para Birimlerine

ANOME Kaynağı

ANOME hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi ANOME Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: ANOME Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü ANOME (ANOME) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı ANOME fiyatı, 0,11267 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
ANOME / USD güncel fiyatı nedir?
ANOME / USD güncel fiyatı $ 0,11267. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
ANOME varlığının piyasa değeri nedir?
ANOME piyasa değeri $ 3,38M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki ANOME arzı nedir?
Dolaşımdaki ANOME arzı, 30,00M USD.
ANOME için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
ANOME, ATH fiyatı olan 0,21166729238580834 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük ANOME fiyatı (ATL) nedir?
ANOME, ATL fiyatı olan 0,07743573506739244 USD değerine düştü.
ANOME işlem hacmi nedir?
ANOME için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 67,20K USD.
ANOME bu yıl daha da yükselir mi?
ANOME piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için ANOME fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:24:12 (UTC+8)

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

ANOME / USD Hesaplayıcı

Miktar

ANOME
ANOME
USD
USD

1 ANOME = 0,11267 USD

ANOME Al-Sat

ANOME/USDT
$0,11269
$0,11269
-%6,50

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti

$101.923,40
$101.923,40

$3.338,66
$3.338,66

$157,82
$157,82

$1,0000
$1,0000

$2,2513
$2,2513

