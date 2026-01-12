Bugünkü Antix Fiyatı

Bugünkü Antix (ANTIX) fiyatı $ 0,00364 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut ANTIX / USD dönüşüm oranı ANTIX başına $ 0,00364 şeklindedir.

Antix, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- ANTIX şeklindedir. Son 24 saat içinde ANTIX, $ 0,00351 (en düşük) ile $ 0,00366 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ANTIX, son bir saatte +%1,96 ve son 7 günde -%7,85 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 98,88K seviyesine ulaştı.

Antix (ANTIX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 98,88K$ 98,88K $ 98,88K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,64M$ 3,64M $ 3,64M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Antix piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 98,88K. Dolaşımdaki ANTIX arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,64M.