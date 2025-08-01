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Aptos Fiyatı(APT)

Aptos (APT) Canlı Fiyat Grafiği

$4,278
$4,278$4,278
+%1,351D
USD

APT Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Aptos (APT), şu anda 4,277 USD fiyatından işlem görmektedir ve 2,87B USD piyasa değerine sahiptir. APT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Aptos Ana Piyasa Performansı:

$ 5,92M USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,35
Aptos 24 saatlik fiyat değişimi
671,57M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki APT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, APT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

APT Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Aptos fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,05698+%1,35
30 Gün$ -0,127-%2,89
60 Gün$ -0,537-%11,16
90 Gün$ -0,658-%13,34
Bugünkü Aptos Fiyatı Değişimi

Bugün, APT, $ +0,05698 (+%1,35) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Aptos 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,127 (-%2,89) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Aptos 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, APT değişimi $ -0,537 (-%11,16) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Aptos 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,658 (-%13,34) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

APT Fiyat Bilgisi

En güncel Aptos fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 4,146
$ 4,146$ 4,146

$ 4,295
$ 4,295$ 4,295

$ 29,5
$ 29,5$ 29,5

+%0,63

+%1,35

-%12,83

APT Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2,87B
$ 2,87B$ 2,87B

$ 5,92M
$ 5,92M$ 5,92M

671,57M
671,57M 671,57M

Aptos (APT) Nedir?

Aptos, dApp gelişimi için Move programlama dilini ve sanal makinesini (MoveVM) kullanan bir Proof of Stake (PoS) Katman 1 blok zinciridir. APT, ağ ücretleri, doğrulayıcı staking ve yönetim için yerel tokendir.

Aptos, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Aptos yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- APT staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Aptos hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Aptos satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Aptos Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Aptos, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte APT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Aptos fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Aptos Fiyat Geçmişi

APT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak APT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Aptos fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Aptos (APT) Token Ekonomisi

Aptos (APT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. APT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Aptos (APT) Satın Alma

Nasıl Aptos satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Aptos Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

APT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 APT / VND
112.549,255
1 APT / AUD
A$6,58658
1 APT / GBP
3,20775
1 APT / EUR
3,67822
1 APT / USD
$4,277
1 APT / MYR
RM18,09171
1 APT / TRY
173,98836
1 APT / JPY
¥628,719
1 APT / ARS
ARS$5.779,72395
1 APT / RUB
340,27812
1 APT / INR
372,91163
1 APT / IDR
Rp70.114,74288
1 APT / KRW
5.923,81608
1 APT / PHP
246,14135
1 APT / EGP
￡E.205,03938
1 APT / BRL
R$23,69458
1 APT / CAD
C$5,85949
1 APT / BDT
516,31944
1 APT / NGN
6.470,45945
1 APT / UAH
176,51179
1 APT / VES
Bs526,071
1 APT / CLP
$4.148,69
1 APT / PKR
Rs1.198,37263
1 APT / KZT
2.292,0443
1 APT / THB
฿138,83142
1 APT / TWD
NT$127,75399
1 APT / AED
د.إ15,69659
1 APT / CHF
Fr3,4216
1 APT / HKD
HK$33,53168
1 APT / MAD
.د.م38,66408
1 APT / MXN
$80,53591
1 APT / PLN
15,73936
1 APT / RON
лв18,73326
1 APT / SEK
kr41,31582
1 APT / BGN
лв7,18536
1 APT / HUF
Ft1.471,24523
1 APT / CZK
90,80071
1 APT / KWD
د.ك1,295931
1 APT / ILS
14,58457

Aptos Kaynağı

Aptos hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Aptos Websitesi
Blok Gezgini

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