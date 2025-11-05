BorsaDEX+
Bugünkü canlı Aster Inu fiyatı 0.000215 USD. ASTERINU / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. ASTERINU fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

ASTERINU Hakkında Daha Fazla Bilgi

ASTERINU Fiyat Bilgileri

ASTERINU Nedir

ASTERINU Resmi Websitesi

ASTERINU Token Ekonomisi

ASTERINU Fiyat Tahmini

ASTERINU Fiyat Geçmişi

ASTERINU Satın Alma Kılavuzu

ASTERINU / İtibari Para Dönüştürücüsü

Aster Inu Logosu

Aster Inu Fiyatı(ASTERINU)

1 ASTERINU / USD Canlı Fiyatı:

$0,000215
-%13,301D
USD
Aster Inu (ASTERINU) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:24:34 (UTC+8)

Aster Inu (ASTERINU) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,000193
24 sa Düşük
$ 0,000254
24 sa Yüksek

$ 0,000193
$ 0,000254
$ 0,008002267526781424
$ 0,000198485604699209
-%1,83

-%13,30

-%14,00

-%14,00

Aster Inu (ASTERINU) canlı fiyatı $ 0,000215. ASTERINU, son 24 saat içinde en düşük $ 0,000193 ve en yüksek $ 0,000254 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ASTERINU için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,008002267526781424, en düşük fiyatı ise $ 0,000198485604699209 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ASTERINU son bir saatte -%1,83 değişim gösterdi, 24 saatte -%13,30 ve son 7 günde -%14,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Aster Inu (ASTERINU) Piyasa Bilgileri

No.2837

$ 212,85K
$ 8,36K
$ 215,00K
990,00M
1.000.000.000
1.000.000.000
%98,99

BSC

Şu anki Aster Inu piyasa değeri $ 212,85K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 8,36K. Dolaşımdaki ASTERINU arzı 990,00M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 215,00K.

Aster Inu (ASTERINU) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Aster Inu fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00003298-%13,30
30 Gün$ -0,000837-%79,57
60 Gün$ -0,001285-%85,67
90 Gün$ -0,001285-%85,67
Bugünkü Aster Inu Fiyatı Değişimi

Bugün, ASTERINU, $ -0,00003298 (-%13,30) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Aster Inu 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,000837 (-%79,57) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Aster Inu 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, ASTERINU değişimi $ -0,001285 (-%85,67) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Aster Inu 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,001285 (-%85,67) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Aster Inu (ASTERINU) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Aster Inu Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Aster Inu (ASTERINU) Nedir?

Topluluk odaklı, Aster'in sorunsuz zincirler arası bağlantı misyonundan ilham alan, kripto kullanım alanını meme kültürüyle harmanlayan meme tokeni.

Aster Inu, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Aster Inu yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- ASTERINU staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Aster Inu hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Aster Inu satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Aster Inu Fiyat Tahmini (USD)

Aster Inu (ASTERINU) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Aster Inu (ASTERINU) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Aster Inu için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Aster Inu fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Aster Inu (ASTERINU) Token Ekonomisi

Aster Inu (ASTERINU) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ASTERINU tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Aster Inu (ASTERINU) Satın Alma

Nasıl Aster Inu satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Aster Inu Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

ASTERINU Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 Aster Inu(ASTERINU) / VND
5,657725
1 Aster Inu(ASTERINU) / AUD
A$0,0003311
1 Aster Inu(ASTERINU) / GBP
0,0001634
1 Aster Inu(ASTERINU) / EUR
0,00018705
1 Aster Inu(ASTERINU) / USD
$0,000215
1 Aster Inu(ASTERINU) / MYR
RM0,00090085
1 Aster Inu(ASTERINU) / TRY
0,0090472
1 Aster Inu(ASTERINU) / JPY
¥0,032895
1 Aster Inu(ASTERINU) / ARS
ARS$0,3134098
1 Aster Inu(ASTERINU) / RUB
0,01741285
1 Aster Inu(ASTERINU) / INR
0,0190791
1 Aster Inu(ASTERINU) / IDR
Rp3,5833319
1 Aster Inu(ASTERINU) / PHP
0,0126377
1 Aster Inu(ASTERINU) / EGP
￡E.0,0101824
1 Aster Inu(ASTERINU) / BRL
R$0,00115885
1 Aster Inu(ASTERINU) / CAD
C$0,00030315
1 Aster Inu(ASTERINU) / BDT
0,0262085
1 Aster Inu(ASTERINU) / NGN
0,310245
1 Aster Inu(ASTERINU) / COP
$0,830115
1 Aster Inu(ASTERINU) / ZAR
R.0,00376035
1 Aster Inu(ASTERINU) / UAH
0,0090472
1 Aster Inu(ASTERINU) / TZS
T.Sh.0,528255
1 Aster Inu(ASTERINU) / VES
Bs0,047945
1 Aster Inu(ASTERINU) / CLP
$0,20339
1 Aster Inu(ASTERINU) / PKR
Rs0,0607848
1 Aster Inu(ASTERINU) / KZT
0,1126815
1 Aster Inu(ASTERINU) / THB
฿0,0069961
1 Aster Inu(ASTERINU) / TWD
NT$0,00664995
1 Aster Inu(ASTERINU) / AED
د.إ0,00078905
1 Aster Inu(ASTERINU) / CHF
Fr0,000172
1 Aster Inu(ASTERINU) / HKD
HK$0,00167055
1 Aster Inu(ASTERINU) / AMD
֏0,08224825
1 Aster Inu(ASTERINU) / MAD
.د.م0,00200165
1 Aster Inu(ASTERINU) / MXN
$0,0040162
1 Aster Inu(ASTERINU) / SAR
ريال0,00080625
1 Aster Inu(ASTERINU) / ETB
Br0,03288425
1 Aster Inu(ASTERINU) / KES
KSh0,02777585
1 Aster Inu(ASTERINU) / JOD
د.أ0,000152435
1 Aster Inu(ASTERINU) / PLN
0,0007955
1 Aster Inu(ASTERINU) / RON
лв0,0009503
1 Aster Inu(ASTERINU) / SEK
kr0,00205755
1 Aster Inu(ASTERINU) / BGN
лв0,0003655
1 Aster Inu(ASTERINU) / HUF
Ft0,0726829
1 Aster Inu(ASTERINU) / CZK
0,00456445
1 Aster Inu(ASTERINU) / KWD
د.ك0,000066005
1 Aster Inu(ASTERINU) / ILS
0,0007009
1 Aster Inu(ASTERINU) / BOB
Bs0,00148565
1 Aster Inu(ASTERINU) / AZN
0,0003655
1 Aster Inu(ASTERINU) / TJS
SM0,0019823
1 Aster Inu(ASTERINU) / GEL
0,0005848
1 Aster Inu(ASTERINU) / AOA
Kz0,19688625
1 Aster Inu(ASTERINU) / BHD
.د.ب0,00008084
1 Aster Inu(ASTERINU) / BMD
$0,000215
1 Aster Inu(ASTERINU) / DKK
kr0,00139535
1 Aster Inu(ASTERINU) / HNL
L0,0056631
1 Aster Inu(ASTERINU) / MUR
0,00989215
1 Aster Inu(ASTERINU) / NAD
$0,00373885
1 Aster Inu(ASTERINU) / NOK
kr0,002193
1 Aster Inu(ASTERINU) / NZD
$0,0003784
1 Aster Inu(ASTERINU) / PAB
B/.0,000215
1 Aster Inu(ASTERINU) / PGK
K0,00091375
1 Aster Inu(ASTERINU) / QAR
ر.ق0,0007826
1 Aster Inu(ASTERINU) / RSD
дин.0,02193215
1 Aster Inu(ASTERINU) / UZS
soʻm2,5595234
1 Aster Inu(ASTERINU) / ALL
L0,01808365
1 Aster Inu(ASTERINU) / ANG
ƒ0,00038485
1 Aster Inu(ASTERINU) / AWG
ƒ0,00038485
1 Aster Inu(ASTERINU) / BBD
$0,00043
1 Aster Inu(ASTERINU) / BAM
KM0,0003655
1 Aster Inu(ASTERINU) / BIF
Fr0,634035
1 Aster Inu(ASTERINU) / BND
$0,0002795
1 Aster Inu(ASTERINU) / BSD
$0,000215
1 Aster Inu(ASTERINU) / JMD
$0,03451395
1 Aster Inu(ASTERINU) / KHR
0,8634529
1 Aster Inu(ASTERINU) / KMF
Fr0,09159
1 Aster Inu(ASTERINU) / LAK
4,67391295
1 Aster Inu(ASTERINU) / LKR
රු0,0655277
1 Aster Inu(ASTERINU) / MDL
L0,0036421
1 Aster Inu(ASTERINU) / MGA
Ar0,9684675
1 Aster Inu(ASTERINU) / MOP
P0,00172
1 Aster Inu(ASTERINU) / MVR
0,003311
1 Aster Inu(ASTERINU) / MWK
MK0,37326365
1 Aster Inu(ASTERINU) / MZN
MT0,01374925
1 Aster Inu(ASTERINU) / NPR
रु0,0304999
1 Aster Inu(ASTERINU) / PYG
1,52478
1 Aster Inu(ASTERINU) / RWF
Fr0,311965
1 Aster Inu(ASTERINU) / SBD
$0,00176945
1 Aster Inu(ASTERINU) / SCR
0,0030917
1 Aster Inu(ASTERINU) / SRD
$0,0082775
1 Aster Inu(ASTERINU) / SVC
$0,00188125
1 Aster Inu(ASTERINU) / SZL
L0,003741
1 Aster Inu(ASTERINU) / TMT
m0,00075465
1 Aster Inu(ASTERINU) / TND
د.ت0,00063167
1 Aster Inu(ASTERINU) / TTD
$0,0014577
1 Aster Inu(ASTERINU) / UGX
Sh0,74906
1 Aster Inu(ASTERINU) / XAF
Fr0,12255
1 Aster Inu(ASTERINU) / XCD
$0,0005805
1 Aster Inu(ASTERINU) / XOF
Fr0,12255
1 Aster Inu(ASTERINU) / XPF
Fr0,022145
1 Aster Inu(ASTERINU) / BWP
P0,0029025
1 Aster Inu(ASTERINU) / BZD
$0,00043215
1 Aster Inu(ASTERINU) / CVE
$0,02066795
1 Aster Inu(ASTERINU) / DJF
Fr0,038055
1 Aster Inu(ASTERINU) / DOP
$0,0138159
1 Aster Inu(ASTERINU) / DZD
د.ج0,02808115
1 Aster Inu(ASTERINU) / FJD
$0,0004902
1 Aster Inu(ASTERINU) / GNF
Fr1,869425
1 Aster Inu(ASTERINU) / GTQ
Q0,0016469
1 Aster Inu(ASTERINU) / GYD
$0,044978
1 Aster Inu(ASTERINU) / ISK
kr0,027305

Aster Inu Kaynağı

Aster Inu hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Aster Inu Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Aster Inu Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Aster Inu (ASTERINU) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı ASTERINU fiyatı, 0,000215 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
ASTERINU / USD güncel fiyatı nedir?
ASTERINU / USD güncel fiyatı $ 0,000215. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Aster Inu varlığının piyasa değeri nedir?
ASTERINU piyasa değeri $ 212,85K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki ASTERINU arzı nedir?
Dolaşımdaki ASTERINU arzı, 990,00M USD.
ASTERINU için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
ASTERINU, ATH fiyatı olan 0,008002267526781424 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük ASTERINU fiyatı (ATL) nedir?
ASTERINU, ATL fiyatı olan 0,000198485604699209 USD değerine düştü.
ASTERINU işlem hacmi nedir?
ASTERINU için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 8,36K USD.
ASTERINU bu yıl daha da yükselir mi?
ASTERINU piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için ASTERINU fiyat tahminine göz atın.
Aster Inu (ASTERINU) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
Öne Çıkan Haberler

Neden Bu Kadar Çok İnsan Boğa Piyasasında Hala Para Kaybediyor?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Ağlarının Yükselişi: 2025’te Bitcoin’in Geleceğini Şekillendiren Teknolojiyi Anlamak

October 6, 2025

2025’te Altcoinler: TOTAL3 Yeniden Rekor Kırdığında Ama Portföyünüz Hareket Etmiyor

October 5, 2025
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

