Bugünkü APRO Fiyatı

Bugünkü APRO (AT) fiyatı $ 0,358 olup, son 24 saatte % 2,42 değişim gösterdi. Mevcut AT / USD dönüşüm oranı AT başına $ 0,358 şeklindedir.

APRO, şu anda piyasa değeri açısından $ 82,34M ile 351. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 230,00M AT şeklindedir. Son 24 saat içinde AT, $ 0,336 (en düşük) ile $ 0,3609 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,88010688164916 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,10016620448615678 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AT, son bir saatte +%1,30 ve son 7 günde +%7,96 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 556,99K seviyesine ulaştı.

APRO (AT) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.351 Piyasa Değeri $ 82,34M$ 82,34M $ 82,34M Hacim (24 Sa) $ 556,99K$ 556,99K $ 556,99K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 358,00M$ 358,00M $ 358,00M Dolaşım Arzı 230,00M 230,00M 230,00M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %23,00 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki APRO piyasa değeri $ 82,34M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 556,99K. Dolaşımdaki AT arzı 230,00M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 358,00M.