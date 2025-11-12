BorsaDEX+
Bugünkü canlı APRO fiyatı 0,358 USD. AT piyasa değeri ise 82.340.000 USD. AT / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

APRO Logosu

APRO Fiyatı(AT)

1 AT / USD Canlı Fiyatı:

APRO (AT) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-12 10:43:04 (UTC+8)

Bugünkü APRO Fiyatı

Bugünkü APRO (AT) fiyatı $ 0,358 olup, son 24 saatte % 2,42 değişim gösterdi. Mevcut AT / USD dönüşüm oranı AT başına $ 0,358 şeklindedir.

APRO, şu anda piyasa değeri açısından $ 82,34M ile 351. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 230,00M AT şeklindedir. Son 24 saat içinde AT, $ 0,336 (en düşük) ile $ 0,3609 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,88010688164916 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,10016620448615678 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, AT, son bir saatte +%1,30 ve son 7 günde +%7,96 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 556,99K seviyesine ulaştı.

APRO (AT) Piyasa Bilgileri

No.351

Şu anki APRO piyasa değeri $ 82,34M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 556,99K. Dolaşımdaki AT arzı 230,00M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 358,00M.

APRO Fiyat Geçmişi USD

+%1,30

+%2,42

+%7,96

+%7,96

APRO (AT) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için APRO fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,008471+%2,42
30 Gün$ +0,258+%258,00
60 Gün$ +0,258+%258,00
90 Gün$ +0,258+%258,00
Bugünkü APRO Fiyatı Değişimi

Bugün, AT, $ +0,008471 (+%2,42) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

APRO 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,258 (+%258,00) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

APRO 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, AT değişimi $ +0,258 (+%258,00) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

APRO 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,258 (+%258,00) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

APRO (AT) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

APRO Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

APRO için Fiyat Tahmini

2030 için APRO (AT) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, AT için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için APRO (AT) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında APRO fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

APRO varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? APRO Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, AT varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

Nasıl APRO Satın Alınır ve Yatırımı Yapılır

APRO ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de AT satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, APRO satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, APRO (AT) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.

1. Adım

Hesap Açın ve KYC Doğrulamasını Tamamlayın

Öncelikle, hesap açın ve MEXC'de KYC doğrulamasını tamamlayın. Bu işlemi MEXC'nin resmi websitesinde veya MEXC uygulamasında cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi kullanarak yapabilirsiniz.
2. Adım

Cüzdanınıza USDT, USDC veya USDE Ekleyin

USDT, USDC ve USDE MEXC'de alım satımı kolaylaştırır. USDT, USDC ve USDE'yi banka transferi, OTC veya P2P alım satımı yoluyla satın alabilirsiniz.
3. Adım

Spot Alım Satım Sayfasına Gidin

MEXC websitesinde, üst menü çubuğundan Spot seçeğine tıklayın ve tercih ettiğiniz tokenleri arayın.
4. Adım

Tokenlerinizi Seçin

Mevcut 230,00M adetten fazla token ile Bitcoin, Ethereum ve trend tokenleri kolayca satın alabilirsiniz.
5. Adım

Satın Alma İşleminizi Tamamlayın

Token miktarını veya yerel para biriminizdeki karşılığını girin. Satın Al seçeneğine tıkladıktan sonra APRO anında cüzdanınıza aktarılacaktır.
APRO (AT) Satın Alma Kılavuzu

APRO ile Neler Yapabilirsiniz

APRO sahibi olmak, sadece satın alıp tutmak açısından size daha fazla fırsat sunar. Yüzlerce piyasada BTC alım satımı yapabilir, esnek stake ve birikim ürünleri ile düzenli kazançlar elde edebilir veya profesyonel alım satım araçlarından yararlanarak varlıklarınızı büyütebilirsiniz. İster yeni başlayan ister profesyonel, deneyimli bir yatırımcı olun, MEXC kripto potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Bitcoin varlıklarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz dört yol aşağıda belirtilmiştir.

MEXC'de Son Derece Düşük İşlem Ücretleriyle Alım Satım

MEXC'de APRO (AT) satın almak, paranızın daha fazla değer kazanması anlamına gelir. Piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto platformlarından biri olan MEXC, ilk alım satımınızdan itibaren maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur.

APRO (AT) Nedir?

APRO is a decentralized oracle network tailored for the Bitcoin ecosystem, providing reliable, fast, and cost-effective data solutions. It aims to construct a secure and trustworthy computing platform by combining off-chain computing with on-chain verification. This approach extends data access and computing capabilities, offering customized computing logic services for decentralized application (DApp) businesses.

APRO Kaynağı

APRO hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi APRO Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: APRO Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 APRO ne kadar olacak?
APRO yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --$, 2030 yılına kadar --$ ve 2035 yılına kadar --$ ve 2040 yılına kadar --$ değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel APRO fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-12 10:43:04 (UTC+8)

APRO (AT) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-11 01:50:49Sektör Haberleri
Son 7 Günün Genel Blok Zinciri Aktivite Sıralaması: Solana Lider Konumunu Koruyor
11-10 22:54:23Sektör Haberleri
CoinShares: Geçen Hafta Dijital Varlık Yatırım Ürünlerinden 1,17 Milyar Dolarlık Net Çıkış
11-10 19:50:05Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 29'a Yükseldi, Piyasa "Aşırı Korku"dan "Korku"ya Geçiş Yaptı
11-10 15:27:00Para Birimi Politikası
ABD Senatosu'ndaki "hükümet kapanma kararı" üzerine yapılan usul oylaması geçti
11-08 07:05:00Sektör Haberleri
"Klasik" Altcoinler Geniş Çapta Yükseliyor, Depolama ve Gizlilik Sektörü Tokenları Bağımsız Piyasa Eğilimleri Gösteriyor
11-07 21:26:04Sektör Haberleri
Muhtemelen birden fazla proje çöküşünden etkilenerek, ağ genelindeki toplam borç verme protokolü TVL'si neredeyse 12 milyar $ düştü

APRO Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

AT USDT (Vadeli İşlem Alım Satımı)

Kaldıraçlı AT long veya short pozisyonu açın. MEXC'de ATUSDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.

MEXC'de APRO (AT) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı APRO fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
AT/USDC
$0,3582
$0,3582$0,3582
+%2,37
%0,00 (USDT)
AT/USDT
$0,3585
$0,3585$0,3585
+%2,48
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

