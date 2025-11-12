Bugünkü BASELIFE Fiyatı

Bugünkü BASELIFE (BASE人生) fiyatı $ 0,0003689 olup, son 24 saatte % 2,63 değişim gösterdi. Mevcut BASE人生 / USD dönüşüm oranı BASE人生 başına $ 0,0003689 şeklindedir.

BASELIFE, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- BASE人生 şeklindedir. Son 24 saat içinde BASE人生, $ 0,0003677 (en düşük) ile $ 0,0004388 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BASE人生, son bir saatte +%0,08 ve son 7 günde -%4,71 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 53,84K seviyesine ulaştı.

BASELIFE (BASE人生) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 53,84K$ 53,84K $ 53,84K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki BASELIFE piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 53,84K. Dolaşımdaki BASE人生 arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.