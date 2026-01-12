Bugünkü Burger Blast Token Fiyatı

Bugünkü Burger Blast Token (BBLAST) fiyatı $ 0,0012164 olup, son 24 saatte % 18,35 değişim gösterdi. Mevcut BBLAST / USD dönüşüm oranı BBLAST başına $ 0,0012164 şeklindedir.

Burger Blast Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 179,84K ile 2846. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 147,85M BBLAST şeklindedir. Son 24 saat içinde BBLAST, $ 0,0011285 (en düşük) ile $ 0,001658 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,02004691997492061 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000825564595311944 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BBLAST, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%11,03 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 1,30K seviyesine ulaştı.

Burger Blast Token (BBLAST) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2846 Piyasa Değeri $ 179,84K$ 179,84K $ 179,84K Hacim (24 Sa) $ 1,30K$ 1,30K $ 1,30K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,22M$ 1,22M $ 1,22M Dolaşım Arzı 147,85M 147,85M 147,85M Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %14,78 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Burger Blast Token piyasa değeri $ 179,84K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 1,30K. Dolaşımdaki BBLAST arzı 147,85M olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,22M.