Bugünkü Believe Fiyatı

Bugünkü Believe (BELIEVE) fiyatı $ 0,01247 olup, son 24 saatte % 7,89 değişim gösterdi. Mevcut BELIEVE / USD dönüşüm oranı BELIEVE başına $ 0,01247 şeklindedir.

Believe, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- BELIEVE şeklindedir. Son 24 saat içinde BELIEVE, $ 0,01188 (en düşük) ile $ 0,01508 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BELIEVE, son bir saatte -%1,43 ve son 7 günde -%28,87 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 69,38K seviyesine ulaştı.

Believe (BELIEVE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 69,38K$ 69,38K $ 69,38K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

