Bugünkü BOB Fiyatı

Bugünkü BOB (BOBMEME) fiyatı $ 0,000002042 olup, son 24 saatte % 2,65 değişim gösterdi. Mevcut BOBMEME / USD dönüşüm oranı BOBMEME başına $ 0,000002042 şeklindedir.

BOB, şu anda piyasa değeri açısından $ 1,41M ile 1896. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 689,13B BOBMEME şeklindedir. Son 24 saat içinde BOBMEME, $ 0,000002035 (en düşük) ile $ 0,000002169 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,000218963593709231 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000000015403283083 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BOBMEME, son bir saatte -%1,55 ve son 7 günde -%4,36 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 55,07K seviyesine ulaştı.

BOB (BOBMEME) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1896 Piyasa Değeri $ 1,41M$ 1,41M $ 1,41M Hacim (24 Sa) $ 55,07K$ 55,07K $ 55,07K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,41M$ 1,41M $ 1,41M Dolaşım Arzı 689,13B 689,13B 689,13B Maksimum Arz 690.000.000.000 690.000.000.000 690.000.000.000 Toplam Arz 689.127.646.403 689.127.646.403 689.127.646.403 Dolaşım Oranı %99,87 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki BOB piyasa değeri $ 1,41M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 55,07K. Dolaşımdaki BOBMEME arzı 689,13B olup, toplam arzı 689127646403. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,41M.