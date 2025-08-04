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BOOK OF ETHEREUM Fiyatı(BOOE)

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Canlı Fiyat Grafiği

$0,19443
$0,19443$0,19443
-%2,131D
USD

BOOE Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

BOOK OF ETHEREUM (BOOE), şu anda 0,19443 USD fiyatından işlem görmektedir ve 18,70M USD piyasa değerine sahiptir. BOOE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

BOOK OF ETHEREUM Ana Piyasa Performansı:

$ 35,35K USD
24 saatlik işlem hacmi
-%2,13
BOOK OF ETHEREUM 24 saatlik fiyat değişimi
96,19M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki BOOE / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BOOE fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

BOOE Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için BOOK OF ETHEREUM fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0042315-%2,13
30 Gün$ +0,01821+%10,33
60 Gün$ +0,01617+%9,07
90 Gün$ +0,09203+%89,87
Bugünkü BOOK OF ETHEREUM Fiyatı Değişimi

Bugün, BOOE, $ -0,0042315 (-%2,13) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

BOOK OF ETHEREUM 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,01821 (+%10,33) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

BOOK OF ETHEREUM 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, BOOE değişimi $ +0,01617 (+%9,07) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

BOOK OF ETHEREUM 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,09203 (+%89,87) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

BOOE Fiyat Bilgisi

En güncel BOOK OF ETHEREUM fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,18132
$ 0,18132$ 0,18132

$ 0,20481
$ 0,20481$ 0,20481

$ 0,747
$ 0,747$ 0,747

-%0,05

-%2,13

-%21,96

BOOE Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 18,70M
$ 18,70M$ 18,70M

$ 35,35K
$ 35,35K$ 35,35K

96,19M
96,19M 96,19M

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Nedir?

BOOE, genellikle kısa vadeli kazançlar ve geçici projeler tarafından yönlendirilen bir alanda, profesyonellik, etik ve topluluk üzerine inşa edilmiş vizyon odaklı bir ekosistem olarak ortaya çıkmıştır. Güvenilir ekibi, etik balinaları ve kült niteliğindeki takipçileriyle BOOE, uzun vadeli inancın bir timsali olarak öne çıkıyor.

BOOK OF ETHEREUM, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, BOOK OF ETHEREUM yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- BOOE staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda BOOK OF ETHEREUM hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, BOOK OF ETHEREUM satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

BOOK OF ETHEREUM Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, BOOK OF ETHEREUM, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte BOOE fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen BOOK OF ETHEREUM fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

BOOK OF ETHEREUM Fiyat Geçmişi

BOOE fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak BOOE kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen BOOK OF ETHEREUM fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Token Ekonomisi

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BOOE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

BOOK OF ETHEREUM (BOOE) Satın Alma

Nasıl BOOK OF ETHEREUM satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım BOOK OF ETHEREUM Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

BOOE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BOOE / VND
5.116,42545
1 BOOE / AUD
A$0,2994222
1 BOOE / GBP
0,1458225
1 BOOE / EUR
0,1672098
1 BOOE / USD
$0,19443
1 BOOE / MYR
RM0,8224389
1 BOOE / TRY
7,9094124
1 BOOE / JPY
¥28,58121
1 BOOE / ARS
ARS$262,7429805
1 BOOE / RUB
15,4552407
1 BOOE / INR
16,9484631
1 BOOE / IDR
Rp3.187,3765392
1 BOOE / KRW
268,9200216
1 BOOE / PHP
11,1894465
1 BOOE / EGP
￡E.9,313197
1 BOOE / BRL
R$1,0771422
1 BOOE / CAD
C$0,2663691
1 BOOE / BDT
23,4715896
1 BOOE / NGN
294,1434255
1 BOOE / UAH
8,0241261
1 BOOE / VES
Bs23,91489
1 BOOE / CLP
$188,5971
1 BOOE / PKR
Rs54,4773417
1 BOOE / KZT
104,195037
1 BOOE / THB
฿6,3092535
1 BOOE / TWD
NT$5,7998469
1 BOOE / AED
د.إ0,7135581
1 BOOE / CHF
Fr0,155544
1 BOOE / HKD
HK$1,5243312
1 BOOE / MAD
.د.م1,7576472
1 BOOE / MXN
$3,6611169
1 BOOE / PLN
0,7155024
1 BOOE / RON
лв0,8496591
1 BOOE / SEK
kr1,8762495
1 BOOE / BGN
лв0,3266424
1 BOOE / HUF
Ft66,8372568
1 BOOE / CZK
4,1238603
1 BOOE / KWD
د.ك0,05891229
1 BOOE / ILS
0,6630063

BOOK OF ETHEREUM Kaynağı

BOOK OF ETHEREUM hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi BOOK OF ETHEREUM Websitesi
Blok Gezgini

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