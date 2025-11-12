Bugünkü BitcoinOS Fiyatı

Bugünkü BitcoinOS (BOS) fiyatı $ 0,00682 olup, son 24 saatte % 5,88 değişim gösterdi. Mevcut BOS / USD dönüşüm oranı BOS başına $ 0,00682 şeklindedir.

BitcoinOS, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- BOS şeklindedir. Son 24 saat içinde BOS, $ 0,00521 (en düşük) ile $ 0,00742 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BOS, son bir saatte -%3,95 ve son 7 günde +%44,18 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 463,02K seviyesine ulaştı.

BitcoinOS (BOS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 463,02K$ 463,02K $ 463,02K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 143,22M$ 143,22M $ 143,22M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 21.000.000.000 21.000.000.000 21.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki BitcoinOS piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 463,02K. Dolaşımdaki BOS arzı -- olup, toplam arzı 21000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 143,22M.