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BRN Metaverse Fiyatı(BRN)

BRN Metaverse (BRN) Canlı Fiyat Grafiği

$0,11526
$0,11526$0,11526
+%0,801D
USD

BRN Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

BRN Metaverse (BRN), şu anda 0,11526 USD fiyatından işlem görmektedir ve 3,22M USD piyasa değerine sahiptir. BRN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

BRN Metaverse Ana Piyasa Performansı:

$ 249,21K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,80
BRN Metaverse 24 saatlik fiyat değişimi
27,95M USD
Dolaşımdaki arz

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BRN Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için BRN Metaverse fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0009148+%0,80
30 Gün$ +0,01702+%17,32
60 Gün$ +0,00776+%7,21
90 Gün$ +0,02522+%28,00
Bugünkü BRN Metaverse Fiyatı Değişimi

Bugün, BRN, $ +0,0009148 (+%0,80) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

BRN Metaverse 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,01702 (+%17,32) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

BRN Metaverse 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, BRN değişimi $ +0,00776 (+%7,21) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

BRN Metaverse 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,02522 (+%28,00) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

BRN Fiyat Bilgisi

En güncel BRN Metaverse fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,10838
$ 0,10838$ 0,10838

$ 0,11648
$ 0,11648$ 0,11648

$ 6,48
$ 6,48$ 6,48

-%0,24

+%0,80

-%23,16

BRN Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 3,22M
$ 3,22M$ 3,22M

$ 249,21K
$ 249,21K$ 249,21K

27,95M
27,95M 27,95M

BRN Metaverse (BRN) Nedir?

BRN Metaverse, teknolojiyle ve birbirimizle etkileşimde bulunma biçimimizi tamamen dönüştürmeyi amaçlayan son derece iddialı bir projedir. Bunu, metaverse ile gerçek dünyayı sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayarak başarmayı amaçlamaktadır. BRN Metaverse, son teknoloji ve token tabanlı bir ekosistem kullanarak Yapay Zeka, Oyun, Blok Zinciri, Web 3.0 ve diğer çığır açıcı kavramları entegre etmek için çalışmaktadır. Bu entegrasyon, geleneksel sınırları aşan geçen devrim niteliğinde bir oyun deneyimi getirecektir. BRN Metaverse'i diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri oyun içi envanterler, sanal ekonomiler ve oyna-kazan mekanizmalarını bir araya getirmesidir. BRN Metaverse, bu yenilikçi özellikleri sunarak yalnızca oyun deneyimini geliştirmekle kalmamakta, aynı zamanda oyun içi varlıkların değerinin çeşitli faktörler tarafından belirlendiği sanal ekonomiler de yaratmaktadır. Bu faktörler arasında, oyun ekosistemine yepyeni bir heyecan ve değer katan oyuncu talebi, nadirlik ve fayda yer almaktadır. BRN Metaverse, oyun endüstrisinde devrim yaratma ve blok zinciri teknolojisi ile yapay zekanın gücünü bir araya getirme konusundaki cesur vizyonuyla, kendisini bu dinamik ve dönüştürücü alanda önemli bir oyuncu olarak konumlandırmanın yanı sıra, teknoloji odaklı etkileşimlerin ve sürükleyici oyun deneyiminin geleceğini şekillendirmede öncülük etmeyi hedeflemektedir.

BRN Metaverse, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, BRN Metaverse yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

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BRN Metaverse Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, BRN Metaverse, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte BRN fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen BRN Metaverse fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

BRN Metaverse Fiyat Geçmişi

BRN fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak BRN kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen BRN Metaverse fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

BRN Metaverse (BRN) Token Ekonomisi

BRN Metaverse (BRN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BRN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

BRN Metaverse (BRN) Satın Alma

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BRN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BRN / VND
3.033,0669
1 BRN / AUD
A$0,1775004
1 BRN / GBP
0,086445
1 BRN / EUR
0,0991236
1 BRN / USD
$0,11526
1 BRN / MYR
RM0,4875498
1 BRN / TRY
4,6887768
1 BRN / JPY
¥16,94322
1 BRN / ARS
ARS$155,756601
1 BRN / RUB
9,1620174
1 BRN / INR
10,0472142
1 BRN / IDR
Rp1.889,5078944
1 BRN / KRW
159,4184112
1 BRN / PHP
6,633213
1 BRN / EGP
￡E.5,520954
1 BRN / BRL
R$0,6385404
1 BRN / CAD
C$0,1579062
1 BRN / BDT
13,9141872
1 BRN / NGN
174,371091
1 BRN / UAH
4,7567802
1 BRN / VES
Bs14,17698
1 BRN / CLP
$111,8022
1 BRN / PKR
Rs32,2946994
1 BRN / KZT
61,767834
1 BRN / THB
฿3,740187
1 BRN / TWD
NT$3,4382058
1 BRN / AED
د.إ0,4230042
1 BRN / CHF
Fr0,092208
1 BRN / HKD
HK$0,9036384
1 BRN / MAD
.د.م1,0419504
1 BRN / MXN
$2,1703458
1 BRN / PLN
0,4241568
1 BRN / RON
лв0,5036862
1 BRN / SEK
kr1,112259
1 BRN / BGN
лв0,1936368
1 BRN / HUF
Ft39,6217776
1 BRN / CZK
2,4446646
1 BRN / KWD
د.ك0,03492378
1 BRN / ILS
0,3930366

BRN Metaverse Kaynağı

BRN Metaverse hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi BRN Metaverse Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

BRN
BRN
USD
USD

1 BRN = 0,11526 USD

Al-Sat

BRNUSDT
$0,11526
$0,11526$0,11526
+%6,28

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