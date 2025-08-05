Bucky (BUCKY) Nedir?

Mart 2019'da 4chan'in /v/ tahtasında ortaya çıkan, MS Paint tarzında çizilmiş Pepe varyantı olan yeşil ve kaba çizimli "Bucky" karakterinden doğan Bucky, o zamandan bu yana Solana ekosisteminde bir meme coine dönüşmüştür.

Bucky, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Bucky yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Bucky Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Bucky, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte BUCKY fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Bucky fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Bucky Fiyat Geçmişi

BUCKY fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak BUCKY kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Bucky fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Bucky (BUCKY) Token Ekonomisi

Bucky (BUCKY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BUCKY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Bucky (BUCKY) Satın Alma

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BUCKY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BUCKY / VND ₫ 1.231,542 1 BUCKY / AUD A$ 0,072072 1 BUCKY / GBP ￡ 0,0351 1 BUCKY / EUR € 0,040248 1 BUCKY / USD $ 0,0468 1 BUCKY / MYR RM 0,197964 1 BUCKY / TRY ₺ 1,903356 1 BUCKY / JPY ¥ 6,8796 1 BUCKY / ARS ARS$ 62,650224 1 BUCKY / RUB ₽ 3,7557 1 BUCKY / INR ₹ 4,103424 1 BUCKY / IDR Rp 767,212992 1 BUCKY / KRW ₩ 65,090376 1 BUCKY / PHP ₱ 2,691 1 BUCKY / EGP ￡E. 2,267928 1 BUCKY / BRL R$ 0,2574 1 BUCKY / CAD C$ 0,064116 1 BUCKY / BDT ৳ 5,70726 1 BUCKY / NGN ₦ 71,55954 1 BUCKY / UAH ₴ 1,95156 1 BUCKY / VES Bs 5,8968 1 BUCKY / CLP $ 45,2088 1 BUCKY / PKR Rs 13,257504 1 BUCKY / KZT ₸ 25,174656 1 BUCKY / THB ฿ 1,514916 1 BUCKY / TWD NT$ 1,402596 1 BUCKY / AED د.إ 0,171756 1 BUCKY / CHF Fr 0,03744 1 BUCKY / HKD HK$ 0,366912 1 BUCKY / MAD .د.م 0,42588 1 BUCKY / MXN $ 0,875628 1 BUCKY / PLN zł 0,17316 1 BUCKY / RON лв 0,204984 1 BUCKY / SEK kr 0,452088 1 BUCKY / BGN лв 0,078624 1 BUCKY / HUF Ft 16,098732 1 BUCKY / CZK Kč 0,993564 1 BUCKY / KWD د.ك 0,014274 1 BUCKY / ILS ₪ 0,16146

Bucky Kaynağı

Bucky hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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