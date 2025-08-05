BUCKY Hakkında Daha Fazla Bilgi

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Bucky Fiyatı(BUCKY)

Bucky (BUCKY) Canlı Fiyat Grafiği

$0,0468
$0,0468$0,0468
+%32,721D
USD

BUCKY Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Bucky (BUCKY), şu anda 0,0468 USD fiyatından işlem görmektedir ve -- USD piyasa değerine sahiptir. BUCKY / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Bucky Ana Piyasa Performansı:

$ 81,21K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%32,72
Bucky 24 saatlik fiyat değişimi
-- USD
Dolaşımdaki arz

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BUCKY Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Bucky fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0115378+%32,72
30 Gün$ +0,0418+%836,00
60 Gün$ +0,0418+%836,00
90 Gün$ +0,0418+%836,00
Bugünkü Bucky Fiyatı Değişimi

Bugün, BUCKY, $ +0,0115378 (+%32,72) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Bucky 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,0418 (+%836,00) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Bucky 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, BUCKY değişimi $ +0,0418 (+%836,00) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Bucky 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,0418 (+%836,00) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

BUCKY Fiyat Bilgisi

En güncel Bucky fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,03015
$ 0,03015$ 0,03015

$ 0,0533
$ 0,0533$ 0,0533

$ 0,0533
$ 0,0533$ 0,0533

-%0,87

+%32,72

+%836,00

BUCKY Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 81,21K
$ 81,21K$ 81,21K

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Bucky (BUCKY) Nedir?

Mart 2019'da 4chan'in /v/ tahtasında ortaya çıkan, MS Paint tarzında çizilmiş Pepe varyantı olan yeşil ve kaba çizimli "Bucky" karakterinden doğan Bucky, o zamandan bu yana Solana ekosisteminde bir meme coine dönüşmüştür.

Bucky, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Bucky yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- BUCKY staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Bucky hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Bucky satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Bucky Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Bucky, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte BUCKY fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Bucky fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Bucky Fiyat Geçmişi

BUCKY fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak BUCKY kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Bucky fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Bucky (BUCKY) Token Ekonomisi

Bucky (BUCKY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BUCKY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Bucky (BUCKY) Satın Alma

Nasıl Bucky satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Bucky Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

BUCKY Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BUCKY / VND
1.231,542
1 BUCKY / AUD
A$0,072072
1 BUCKY / GBP
0,0351
1 BUCKY / EUR
0,040248
1 BUCKY / USD
$0,0468
1 BUCKY / MYR
RM0,197964
1 BUCKY / TRY
1,903356
1 BUCKY / JPY
¥6,8796
1 BUCKY / ARS
ARS$62,650224
1 BUCKY / RUB
3,7557
1 BUCKY / INR
4,103424
1 BUCKY / IDR
Rp767,212992
1 BUCKY / KRW
65,090376
1 BUCKY / PHP
2,691
1 BUCKY / EGP
￡E.2,267928
1 BUCKY / BRL
R$0,2574
1 BUCKY / CAD
C$0,064116
1 BUCKY / BDT
5,70726
1 BUCKY / NGN
71,55954
1 BUCKY / UAH
1,95156
1 BUCKY / VES
Bs5,8968
1 BUCKY / CLP
$45,2088
1 BUCKY / PKR
Rs13,257504
1 BUCKY / KZT
25,174656
1 BUCKY / THB
฿1,514916
1 BUCKY / TWD
NT$1,402596
1 BUCKY / AED
د.إ0,171756
1 BUCKY / CHF
Fr0,03744
1 BUCKY / HKD
HK$0,366912
1 BUCKY / MAD
.د.م0,42588
1 BUCKY / MXN
$0,875628
1 BUCKY / PLN
0,17316
1 BUCKY / RON
лв0,204984
1 BUCKY / SEK
kr0,452088
1 BUCKY / BGN
лв0,078624
1 BUCKY / HUF
Ft16,098732
1 BUCKY / CZK
0,993564
1 BUCKY / KWD
د.ك0,014274
1 BUCKY / ILS
0,16146

Bucky Kaynağı

Bucky hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

BUCKY
BUCKY
USD
USD

1 BUCKY = 0,0468 USD

Al-Sat

BUCKYUSDT
$0,0468
$0,0468$0,0468
+%44,57

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