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BULLS Fiyatı(BULLS)

BULLS (BULLS) Canlı Fiyat Grafiği

$183,85
$183,85$183,85
-%0,421D
USD

BULLS Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

BULLS (BULLS), şu anda 183,77 USD fiyatından işlem görmektedir ve -- USD piyasa değerine sahiptir. BULLS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

BULLS Ana Piyasa Performansı:

$ 72,28K USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,42
BULLS 24 saatlik fiyat değişimi
-- USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki BULLS / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BULLS fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

BULLS Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için BULLS fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,7754-%0,42
30 Gün$ +78,63+%74,78
60 Gün$ +65,59+%55,50
90 Gün$ -42,78-%18,89
Bugünkü BULLS Fiyatı Değişimi

Bugün, BULLS, $ -0,7754 (-%0,42) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

BULLS 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +78,63 (+%74,78) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

BULLS 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, BULLS değişimi $ +65,59 (+%55,50) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

BULLS 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -42,78 (-%18,89) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

BULLS Fiyat Bilgisi

En güncel BULLS fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 174,52
$ 174,52$ 174,52

$ 184,71
$ 184,71$ 184,71

$ 2.500
$ 2.500$ 2.500

-%0,10

-%0,42

+%6,10

BULLS Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 72,28K
$ 72,28K$ 72,28K

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BULLS (BULLS) Nedir?

Battle Bulls, Telegram'da muhteşem bir savaş modu ile tamamlanan ücretsiz bir mobil tıklama oyunudur. Bu oyunda, bir kurucu olarak sanal bir blok zinciri işi kuracak ve daha fazla oyun içi coin almaya çalışacaksınız. Ardından, bunları çekmek için gerçek tokenlere dönüştürebilirsiniz.

BULLS, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, BULLS yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- BULLS staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda BULLS hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, BULLS satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

BULLS Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, BULLS, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte BULLS fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen BULLS fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

BULLS Fiyat Geçmişi

BULLS fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak BULLS kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen BULLS fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

BULLS (BULLS) Token Ekonomisi

BULLS (BULLS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BULLS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

BULLS (BULLS) Satın Alma

Nasıl BULLS satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım BULLS Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

BULLS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BULLS / VND
4.835.907,55
1 BULLS / AUD
A$283,0058
1 BULLS / GBP
137,8275
1 BULLS / EUR
158,0422
1 BULLS / USD
$183,77
1 BULLS / MYR
RM777,3471
1 BULLS / TRY
7.475,7636
1 BULLS / JPY
¥27.014,19
1 BULLS / ARS
ARS$248.337,5895
1 BULLS / RUB
14.607,8773
1 BULLS / INR
16.019,2309
1 BULLS / IDR
Rp3.012.622,4688
1 BULLS / KRW
254.175,9624
1 BULLS / PHP
10.575,9635
1 BULLS / EGP
￡E.8.802,583
1 BULLS / BRL
R$1.018,0858
1 BULLS / CAD
C$251,7649
1 BULLS / BDT
22.184,7144
1 BULLS / NGN
278.016,4445
1 BULLS / UAH
7.584,1879
1 BULLS / VES
Bs22.603,71
1 BULLS / CLP
$178.256,9
1 BULLS / PKR
Rs51.490,5163
1 BULLS / KZT
98.482,343
1 BULLS / THB
฿5.963,3365
1 BULLS / TWD
NT$5.481,8591
1 BULLS / AED
د.إ674,4359
1 BULLS / CHF
Fr147,016
1 BULLS / HKD
HK$1.440,7568
1 BULLS / MAD
.د.م1.661,2808
1 BULLS / MXN
$3.460,3891
1 BULLS / PLN
676,2736
1 BULLS / RON
лв803,0749
1 BULLS / SEK
kr1.773,3805
1 BULLS / BGN
лв308,7336
1 BULLS / HUF
Ft63.172,7752
1 BULLS / CZK
3.897,7617
1 BULLS / KWD
د.ك55,68231
1 BULLS / ILS
626,6557

BULLS Kaynağı

BULLS hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi BULLS Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

BULLS
BULLS
USD
USD

1 BULLS = 183,77 USD

Al-Sat

BULLSUSDT
$183,77
$183,77$183,77
+%1,03

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