BVM Network (BVM) Nedir?

BVM, L2 blok zinciri meta-protokolüdür ve kurucuların Bitcoin üzerindeki ölçeklenebilirlik kısıtlamalarını çözmek için DA (veri kullanılabilirliği) katmanını kullanan kendi Bitcoin L2'lerini başlatmalarını sağlar. Bu yaklaşım, BVM'nin ek bir ağ veya mutabakat protokolü olmadan Bitcoin'in güvenlik ve veri kullanılabilirliğini kullanan genel amaçlı bir durum makinesi olarak işlev görmesini sağlar.

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BVM Network Fiyat Geleceği Tahmini

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BVM Network Fiyat Geçmişi

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BVM Network (BVM) Token Ekonomisi

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BVM Network (BVM) Satın Alma

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BVM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BVM / VND ₫ 471,5648 1 BVM / AUD A$ 0,0275968 1 BVM / GBP ￡ 0,01344 1 BVM / EUR € 0,0154112 1 BVM / USD $ 0,01792 1 BVM / MYR RM 0,07616 1 BVM / TRY ₺ 0,7288064 1 BVM / JPY ¥ 2,63424 1 BVM / ARS ARS$ 24,2488064 1 BVM / RUB ₽ 1,4214144 1 BVM / INR ₹ 1,5633408 1 BVM / IDR Rp 293,7704448 1 BVM / KRW ₩ 24,8543232 1 BVM / PHP ₱ 1,0343424 1 BVM / EGP ￡E. 0,8685824 1 BVM / BRL R$ 0,0990976 1 BVM / CAD C$ 0,0245504 1 BVM / BDT ৳ 2,1572096 1 BVM / NGN ₦ 27,0285568 1 BVM / UAH ₴ 0,737408 1 BVM / VES Bs 2,20416 1 BVM / CLP $ 17,3824 1 BVM / PKR Rs 5,0210048 1 BVM / KZT ₸ 9,5777024 1 BVM / THB ฿ 0,5824 1 BVM / TWD NT$ 0,5345536 1 BVM / AED د.إ 0,0657664 1 BVM / CHF Fr 0,014336 1 BVM / HKD HK$ 0,1404928 1 BVM / MAD .د.م 0,1618176 1 BVM / MXN $ 0,3379712 1 BVM / PLN zł 0,0661248 1 BVM / RON лв 0,0786688 1 BVM / SEK kr 0,1732864 1 BVM / BGN лв 0,0301056 1 BVM / HUF Ft 6,1748736 1 BVM / CZK Kč 0,3809792 1 BVM / KWD د.ك 0,00542976 1 BVM / ILS ₪ 0,0611072

BVM Network Kaynağı

BVM Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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