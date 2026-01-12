Bugünkü BXE Fiyatı

Bugünkü BXE (BXE) fiyatı $ 0,04581 olup, son 24 saatte % 11,35 değişim gösterdi. Mevcut BXE / USD dönüşüm oranı BXE başına $ 0,04581 şeklindedir.

BXE, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- BXE şeklindedir. Son 24 saat içinde BXE, $ 0,04348 (en düşük) ile $ 0,05282 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BXE, son bir saatte +%1,80 ve son 7 günde +%43,20 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 252,90K seviyesine ulaştı.

BXE (BXE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 252,90K$ 252,90K $ 252,90K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 22,91M$ 22,91M $ 22,91M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 500.000.000 500.000.000 500.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri XRP

Şu anki BXE piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 252,90K. Dolaşımdaki BXE arzı -- olup, toplam arzı 500000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 22,91M.