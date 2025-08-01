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Canxium Fiyatı(CAU)

Canxium (CAU) Canlı Fiyat Grafiği

$0,306
$0,306$0,306
-%1,291D
USD

CAU Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Canxium (CAU), şu anda 0,306 USD fiyatından işlem görmektedir ve 280,98K USD piyasa değerine sahiptir. CAU / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Canxium Ana Piyasa Performansı:

$ 35,03K USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,29
Canxium 24 saatlik fiyat değişimi
918,23K USD
Dolaşımdaki arz

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CAU Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Canxium fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,004-%1,29
30 Gün$ -0,031-%9,20
60 Gün$ 0%0,00
90 Gün$ -0,073-%19,27
Bugünkü Canxium Fiyatı Değişimi

Bugün, CAU, $ -0,004 (-%1,29) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Canxium 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,031 (-%9,20) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Canxium 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, CAU değişimi $ 0 (%0,00) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Canxium 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,073 (-%19,27) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

CAU Fiyat Bilgisi

En güncel Canxium fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,304
$ 0,304$ 0,304

$ 0,332
$ 0,332$ 0,332

$ 22
$ 22$ 22

+%0,32

-%1,29

-%12,07

CAU Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 280,98K
$ 280,98K$ 280,98K

$ 35,03K
$ 35,03K$ 35,03K

918,23K
918,23K 918,23K

Canxium (CAU) Nedir?

Canxium, arz ve talep dinamikleri etrafında dönen ve benzersiz bir ekonomik model sunan çığır açan bir blok zinciri platformudur. Canxium'u diğerlerinden ayıran en önemli özellik, yenilikçi çevrimdışı madencilik konseptidir. Maksimum $CAU arzı için belirlenmiş bir sınır yoktur. Coinlerin piyasa talebine göre çıkarıldığı talep odaklı bir yaklaşım benimsemektedir.

Canxium, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Canxium yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- CAU staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Canxium hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Canxium satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Canxium Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Canxium, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte CAU fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Canxium fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Canxium Fiyat Geçmişi

CAU fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak CAU kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Canxium fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Canxium (CAU) Token Ekonomisi

Canxium (CAU) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CAU tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Canxium (CAU) Satın Alma

Nasıl Canxium satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Canxium Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

CAU Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CAU / VND
8.052,39
1 CAU / AUD
A$0,47124
1 CAU / GBP
0,2295
1 CAU / EUR
0,26316
1 CAU / USD
$0,306
1 CAU / MYR
RM1,29744
1 CAU / TRY
12,44502
1 CAU / JPY
¥44,982
1 CAU / ARS
ARS$414,07002
1 CAU / RUB
24,27192
1 CAU / INR
26,6985
1 CAU / IDR
Rp5.016,39264
1 CAU / KRW
424,40976
1 CAU / PHP
17,65008
1 CAU / EGP
￡E.14,83182
1 CAU / BRL
R$1,69218
1 CAU / CAD
C$0,41922
1 CAU / BDT
36,94032
1 CAU / NGN
462,9321
1 CAU / UAH
12,62862
1 CAU / VES
Bs37,638
1 CAU / CLP
$296,82
1 CAU / PKR
Rs85,73814
1 CAU / KZT
163,9854
1 CAU / THB
฿9,95112
1 CAU / TWD
NT$9,12798
1 CAU / AED
د.إ1,12302
1 CAU / CHF
Fr0,2448
1 CAU / HKD
HK$2,39904
1 CAU / MAD
.د.م2,76624
1 CAU / MXN
$5,77116
1 CAU / PLN
1,12914
1 CAU / RON
лв1,34334
1 CAU / SEK
kr2,95902
1 CAU / BGN
лв0,51408
1 CAU / HUF
Ft105,44148
1 CAU / CZK
6,50556
1 CAU / KWD
د.ك0,092718
1 CAU / ILS
1,04346

Canxium Kaynağı

Canxium hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Canxium Websitesi
Blok Gezgini

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