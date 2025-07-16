CHAD Hakkında Daha Fazla Bilgi

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CHAD Fiyatı(CHAD)

CHAD (CHAD) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00031
$0,00031$0,00031
-%87,601D
USD

CHAD Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

CHAD (CHAD), şu anda 0,00031 USD fiyatından işlem görmektedir ve -- USD piyasa değerine sahiptir. CHAD / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

CHAD Ana Piyasa Performansı:

$ 83,26K USD
24 saatlik işlem hacmi
-%87,60
CHAD 24 saatlik fiyat değişimi
-- USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki CHAD / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, CHAD fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

CHAD Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için CHAD fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00219-%87,60
30 Gün$ -0,00219-%87,60
60 Gün$ -0,00219-%87,60
90 Gün$ -0,00219-%87,60
Bugünkü CHAD Fiyatı Değişimi

Bugün, CHAD, $ -0,00219 (-%87,60) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

CHAD 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,00219 (-%87,60) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

CHAD 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, CHAD değişimi $ -0,00219 (-%87,60) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

CHAD 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,00219 (-%87,60) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

CHAD Fiyat Bilgisi

En güncel CHAD fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,000249
$ 0,000249$ 0,000249

$ 0,01171
$ 0,01171$ 0,01171

$ 0,01171
$ 0,01171$ 0,01171

-%9,89

-%87,60

-%87,60

CHAD Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 83,26K
$ 83,26K$ 83,26K

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CHAD (CHAD) Nedir?

CHAD, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, CHAD yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- CHAD staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda CHAD hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, CHAD satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

CHAD Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, CHAD, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte CHAD fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen CHAD fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

CHAD Fiyat Geçmişi

CHAD fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak CHAD kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen CHAD fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

CHAD (CHAD) Token Ekonomisi

CHAD (CHAD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CHAD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

CHAD (CHAD) Satın Alma

Nasıl CHAD satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım CHAD Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

CHAD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CHAD / VND
8,15765
1 CHAD / AUD
A$0,0004774
1 CHAD / GBP
0,0002294
1 CHAD / EUR
0,0002666
1 CHAD / USD
$0,00031
1 CHAD / MYR
RM0,0013144
1 CHAD / TRY
0,0124868
1 CHAD / JPY
¥0,04588
1 CHAD / RUB
0,0242885
1 CHAD / INR
0,0266476
1 CHAD / IDR
Rp5,0819664
1 CHAD / KRW
0,4311542
1 CHAD / PHP
0,017732
1 CHAD / EGP
￡E.0,0153295
1 CHAD / BRL
R$0,0017236
1 CHAD / CAD
C$0,0004247
1 CHAD / BDT
0,0375782
1 CHAD / NGN
0,4732801
1 CHAD / UAH
0,0129704
1 CHAD / VES
Bs0,03596
1 CHAD / CLP
$0,3007
1 CHAD / PKR
Rs0,0883438
1 CHAD / KZT
0,1634134
1 CHAD / THB
฿0,0100626
1 CHAD / TWD
NT$0,0091264
1 CHAD / AED
د.إ0,0011377
1 CHAD / CHF
Fr0,000248
1 CHAD / HKD
HK$0,0024304
1 CHAD / MAD
.د.م0,0028024
1 CHAD / MXN
$0,0058249
1 CHAD / PLN
0,0011346
1 CHAD / RON
лв0,0013547
1 CHAD / SEK
kr0,0030194
1 CHAD / BGN
лв0,0005208
1 CHAD / HUF
Ft0,1067485
1 CHAD / CZK
0,0065844
1 CHAD / KWD
د.ك0,00009455
1 CHAD / ILS
0,0010385

CHAD Kaynağı

CHAD hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

CHAD
CHAD
USD
USD

1 CHAD = 0,00031 USD

Al-Sat

CHADUSDT
$0,00031
$0,00031$0,00031
-%87,60

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