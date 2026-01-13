Bugünkü CKUSDT Fiyatı

Bugünkü CKUSDT (CKUSDT) fiyatı $ 0,9996 olup, son 24 saatte % 5,22 değişim gösterdi. Mevcut CKUSDT / USD dönüşüm oranı CKUSDT başına $ 0,9996 şeklindedir.

CKUSDT, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- CKUSDT şeklindedir. Son 24 saat içinde CKUSDT, $ 0,95 (en düşük) ile $ 1,4 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CKUSDT, son bir saatte -%0,03 ve son 7 günde +%5,22 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 60,27K seviyesine ulaştı.

CKUSDT (CKUSDT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 60,27K$ 60,27K $ 60,27K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri CKUSDT

Şu anki CKUSDT piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 60,27K. Dolaşımdaki CKUSDT arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.