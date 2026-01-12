Bugünkü Confidential Layer Fiyatı

Bugünkü Confidential Layer (CLONE) fiyatı $ 0,01791 olup, son 24 saatte % 10,69 değişim gösterdi. Mevcut CLONE / USD dönüşüm oranı CLONE başına $ 0,01791 şeklindedir.

Confidential Layer, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 3873. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 CLONE şeklindedir. Son 24 saat içinde CLONE, $ 0,01604 (en düşük) ile $ 0,01791 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,1137696932664273 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,014251777554791732 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CLONE, son bir saatte +%0,90 ve son 7 günde +%16,22 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 424,66K seviyesine ulaştı.

Confidential Layer (CLONE) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3873 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 424,66K$ 424,66K $ 424,66K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 17,91M$ 17,91M $ 17,91M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Confidential Layer piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 424,66K. Dolaşımdaki CLONE arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,91M.