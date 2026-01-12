Bugünkü CMC 20 Index DTF Fiyatı

Bugünkü CMC 20 Index DTF (CMC20) fiyatı $ 191,7 olup, son 24 saatte % 0,81 değişim gösterdi. Mevcut CMC20 / USD dönüşüm oranı CMC20 başına $ 191,7 şeklindedir.

CMC 20 Index DTF, şu anda piyasa değeri açısından $ 6,57M ile 8882. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 34,25K CMC20 şeklindedir. Son 24 saat içinde CMC20, $ 191,5 (en düşük) ile $ 196,23 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 210,53539965828614 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 170,55229919953078 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CMC20, son bir saatte -%0,12 ve son 7 günde -%2,46 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 16,06K seviyesine ulaştı.

CMC 20 Index DTF (CMC20) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.8882 Piyasa Değeri $ 6,57M$ 6,57M $ 6,57M Hacim (24 Sa) $ 16,06K$ 16,06K $ 16,06K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,57M$ 6,57M $ 6,57M Dolaşım Arzı 34,25K 34,25K 34,25K Maksimum Arz ---- -- Toplam Arz 34.246,35324019 34.246,35324019 34.246,35324019 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki CMC 20 Index DTF piyasa değeri $ 6,57M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 16,06K. Dolaşımdaki CMC20 arzı 34,25K olup, toplam arzı 34246.35324019. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,57M.