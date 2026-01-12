BorsaDEX+
Bugünkü canlı CMC 20 Index DTF fiyatı 191,7 USD. CMC20 piyasa değeri ise 6.565.025,916144423 USD. CMC20 / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

CMC20 Hakkında Daha Fazla Bilgi

CMC20 Fiyat Bilgileri

CMC20 Nedir

CMC20 Whitepaper

CMC20 Resmi Websitesi

CMC20 Token Ekonomisi

CMC20 Fiyat Tahmini

CMC20 Fiyat Geçmişi

CMC20 Satın Alma Kılavuzu

CMC20 / İtibari Para Dönüştürücüsü

CMC20 Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

CMC 20 Index DTF Logosu

CMC 20 Index DTF Fiyatı(CMC20)

1 CMC20 / USD Canlı Fiyatı:

-%0,811D
CMC 20 Index DTF (CMC20) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-12 23:03:03 (UTC+8)

Bugünkü CMC 20 Index DTF Fiyatı

Bugünkü CMC 20 Index DTF (CMC20) fiyatı $ 191,7 olup, son 24 saatte % 0,81 değişim gösterdi. Mevcut CMC20 / USD dönüşüm oranı CMC20 başına $ 191,7 şeklindedir.

CMC 20 Index DTF, şu anda piyasa değeri açısından $ 6,57M ile 8882. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 34,25K CMC20 şeklindedir. Son 24 saat içinde CMC20, $ 191,5 (en düşük) ile $ 196,23 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 210,53539965828614 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 170,55229919953078 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CMC20, son bir saatte -%0,12 ve son 7 günde -%2,46 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 16,06K seviyesine ulaştı.

CMC 20 Index DTF (CMC20) Piyasa Bilgileri

No.8882

BSC

Şu anki CMC 20 Index DTF piyasa değeri $ 6,57M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 16,06K. Dolaşımdaki CMC20 arzı 34,25K olup, toplam arzı 34246.35324019. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,57M.

CMC 20 Index DTF Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

-%0,12

-%0,80

-%2,46

-%2,46

CMC 20 Index DTF (CMC20) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için CMC 20 Index DTF fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -1,5655-%0,80
30 Gün$ +1,23+%0,64
60 Gün$ +91,7+%91,70
90 Gün$ +91,7+%91,70
Bugünkü CMC 20 Index DTF Fiyatı Değişimi

Bugün, CMC20, $ -1,5655 (-%0,80) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

CMC 20 Index DTF 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +1,23 (+%0,64) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

CMC 20 Index DTF 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, CMC20 değişimi $ +91,7 (+%91,70) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

CMC 20 Index DTF 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +91,7 (+%91,70) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

CMC 20 Index DTF (CMC20) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

CMC 20 Index DTF Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

CMC 20 Index DTF için Fiyat Tahmini

2030 için CMC 20 Index DTF (CMC20) Fiyat Tahmini (4 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, CMC20 için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için CMC 20 Index DTF (CMC20) Fiyat Tahmini (14 Yıl İçinde)

2040 yılında CMC 20 Index DTF fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

MEXC Araçları
Kullanıcılar, gerçek zamanlı senaryo tahminleri ve daha kişiselleştirilmiş analizler için MEXC'nin Fiyat Tahmin Aracı ve YZ Piyasa İçgörüleri'ni kullanabilirler.
Sorumluluk reddi: Bu senaryolar örnek niteliğinde ve bilgilendirme amaçlıdır; kripto paralar oldukça volatildir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın (DYOR).
CMC 20 Index DTF varlığının 2026 - 2027 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? CMC 20 Index DTF Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, CMC20 varlığının 2026 - 2027 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

Nasıl CMC 20 Index DTF Satın Alınır ve Yatırımı Yapılır

CMC 20 Index DTF ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de CMC20 satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, CMC 20 Index DTF satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, CMC 20 Index DTF (CMC20) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.

1. Adım

Hesap Açın ve KYC Doğrulamasını Tamamlayın

Öncelikle, hesap açın ve MEXC'de KYC doğrulamasını tamamlayın. Bu işlemi MEXC'nin resmi websitesinde veya MEXC uygulamasında cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi kullanarak yapabilirsiniz.
2. Adım

Cüzdanınıza USDT, USDC veya USDE Ekleyin

USDT, USDC ve USDE MEXC'de alım satımı kolaylaştırır. USDT, USDC ve USDE'yi banka transferi, OTC veya P2P alım satımı yoluyla satın alabilirsiniz.
3. Adım

Spot Alım Satım Sayfasına Gidin

MEXC websitesinde, üst menü çubuğundan Spot seçeğine tıklayın ve tercih ettiğiniz tokenleri arayın.
4. Adım

Tokenlerinizi Seçin

Mevcut -- adetten fazla token ile Bitcoin, Ethereum ve trend tokenleri kolayca satın alabilirsiniz.
5. Adım

Satın Alma İşleminizi Tamamlayın

Token miktarını veya yerel para biriminizdeki karşılığını girin. Satın Al seçeneğine tıkladıktan sonra CMC 20 Index DTF anında cüzdanınıza aktarılacaktır.
CMC 20 Index DTF (CMC20) Satın Alma Kılavuzu

CMC 20 Index DTF ile Neler Yapabilirsiniz

CMC 20 Index DTF sahibi olmak, sadece satın alıp tutmak açısından size daha fazla fırsat sunar. Yüzlerce piyasada BTC alım satımı yapabilir, esnek stake ve birikim ürünleri ile düzenli kazançlar elde edebilir veya profesyonel alım satım araçlarından yararlanarak varlıklarınızı büyütebilirsiniz. İster yeni başlayan ister profesyonel, deneyimli bir yatırımcı olun, MEXC kripto potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Bitcoin varlıklarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz dört yol aşağıda belirtilmiştir.

  • MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    MEXC Spot Piyasasını Keşfedin

    2.800'den fazla tokenle ultra düşük ücretlerle alım satım yapın.

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    Vadeli İşlem Alım Satımı

    500 kata kadar kaldıraç ve geniş kapsamlı likidite ile alım satım yapın.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Token stake edin ve muhteşem airdroplar kazanın.

    MEXC Piyasa Öncesi

    MEXC Piyasa Öncesi

    Resmi olarak listelenmeden önce yeni tokenleri alın ve satın.

MEXC'de Son Derece Düşük İşlem Ücretleriyle Alım Satım

MEXC'de CMC 20 Index DTF (CMC20) satın almak, paranızın daha fazla değer kazanması anlamına gelir. Piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto platformlarından biri olan MEXC, ilk alım satımınızdan itibaren maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur.

Spot işlem ücretleri:
MEXC'nin rekabetçi işlem ücretlerini inceleyin

Ayrıca, MEXC'nin Sıfır İşlem Ücreti Festivali ile seçtiğiniz spot işlem çiftleriyle hiçbir ücret ödemeden alım satım yapabilirsiniz.

CMC 20 Index DTF (CMC20) Nedir?

The CoinMarketCap 20 Index DTF (CMC20) is a liquid index token powered by Reserve that tracks the CoinMarketCap 20 Index. The CMC20 Index is a benchmark designed to measure the performance of the top 20 cryptocurrency projects by market capitalization, as ranked by CoinMarketCap. It excludes stablecoins (i.e. USDT), tokens that are pegged to other crypto assets (i.e. WBTC or stETH), and assets with limited investability (e.g. potential litigation risk, or limited circulating liquidity). The index represents the broader cryptocurrency market while providing insight into the performance of a diverse set of digital assets.

CMC 20 Index DTF Kaynağı

CMC 20 Index DTF hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi CMC 20 Index DTF Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: CMC 20 Index DTF Hakkında Diğer Sorular

Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-12 23:03:03 (UTC+8)

CMC 20 Index DTF (CMC20) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
01-11 10:54:00Sektör Haberleri
BSC中文meme及Solana生態系meme佔據本週熱點，多個代幣飆升數十倍
01-09 20:49:39Sektör Haberleri
一些 Solana 生态系统代币大幅反弹，AVICI 单日飙升超 47%
01-09 07:21:01Sektör Haberleri
US Solana 现货 ETF 昨日录得 1,360 万美元净流入
01-08 16:18:55Sektör Haberleri
稳定币 DeFi TVL 跌至 29,231 美元，大多数新公链 TVL 从本轮牛市高峰大幅蒸发
01-08 08:48:15Sektör Haberleri
2025年穩定幣交易量創歷史新高，全年達33兆美元，USDC領先
01-07 09:17:19Sektör Haberleri
昨日,美国比特币现货ETF录得2.432亿美元净流出,而以太坊ETF录得1.147亿美元净流入

CMC 20 Index DTF Öne Çıkan Haberler

Introducing a Novel Crypto Investment Avenue with CMC20

Introducing a Novel Crypto Investment Avenue with CMC20

November 19, 2025
CoinMarketCap Opens New Investment Avenues with CMC20 Token

CoinMarketCap Opens New Investment Avenues with CMC20 Token

November 19, 2025
The Era of Decentralized Token Folios: What to Expect from this Top Crypto Index?

The Era of Decentralized Token Folios: What to Expect from this Top Crypto Index?

November 27, 2025
Daha Fazla Görüntüle

CMC 20 Index DTF Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

CMC20 USDT (Vadeli İşlem Alım Satımı)

Kaldıraçlı CMC20 long veya short pozisyonu açın. MEXC'de CMC20USDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.

MEXC'de CMC 20 Index DTF (CMC20) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı CMC 20 Index DTF fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
CMC20/USDT
-%0,80
%0,00 (USDT)

$0,9992
$0,01974
$0,8501
$0,5587
$0,08818
$0,0000000004158
$0,0000000003336
$0,000000003579
$0,0000120
$2,723
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

