Bugünkü Common Protocol Fiyatı

Bugünkü Common Protocol (COMMON) fiyatı $ 0,01087 olup, son 24 saatte % 6,88 değişim gösterdi. Mevcut COMMON / USD dönüşüm oranı COMMON başına $ 0,01087 şeklindedir.

Common Protocol, şu anda piyasa değeri açısından $ 25,40M ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,34B COMMON şeklindedir. Son 24 saat içinde COMMON, $ 0,009632 (en düşük) ile $ 0,01162 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, COMMON, son bir saatte -%3,47 ve son 7 günde +%13,92 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 494,70K seviyesine ulaştı.

Common Protocol (COMMON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 25,40M$ 25,40M $ 25,40M Hacim (24 Sa) $ 494,70K$ 494,70K $ 494,70K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 134,99M$ 134,99M $ 134,99M Dolaşım Arzı 2,34B 2,34B 2,34B Maksimum Arz 12.418.259.242 12.418.259.242 12.418.259.242 Toplam Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Dolaşım Oranı %18,81 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki Common Protocol piyasa değeri $ 25,40M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 494,70K. Dolaşımdaki COMMON arzı 2,34B olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 134,99M.