Bugünkü Salesforce Fiyatı

Bugünkü Salesforce (CRMON) fiyatı $ 259,48 olup, son 24 saatte % 0,68 değişim gösterdi. Mevcut CRMON / USD dönüşüm oranı CRMON başına $ 259,48 şeklindedir.

Salesforce, şu anda piyasa değeri açısından $ 921,95K ile 2128. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,55K CRMON şeklindedir. Son 24 saat içinde CRMON, $ 256,82 (en düşük) ile $ 261,34 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 269,247189160022 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 224,62341462912207 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CRMON, son bir saatte -%0,38 ve son 7 günde +%0,77 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 571,38K seviyesine ulaştı.

Salesforce (CRMON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.2128 Piyasa Değeri $ 921,95K$ 921,95K $ 921,95K Hacim (24 Sa) $ 571,38K$ 571,38K $ 571,38K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 921,95K$ 921,95K $ 921,95K Dolaşım Arzı 3,55K 3,55K 3,55K Toplam Arz 3.553,04871887 3.553,04871887 3.553,04871887 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Salesforce piyasa değeri $ 921,95K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 571,38K. Dolaşımdaki CRMON arzı 3,55K olup, toplam arzı 3553.04871887. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 921,95K.