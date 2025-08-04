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Crown by Third Time Fiyatı(CROWN2)

Crown by Third Time (CROWN2) Canlı Fiyat Grafiği

$0,1681
$0,1681$0,1681
+%2,061D
USD

CROWN2 Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Crown by Third Time (CROWN2), şu anda 0,1681 USD fiyatından işlem görmektedir ve 32,04M USD piyasa değerine sahiptir. CROWN2 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Crown by Third Time Ana Piyasa Performansı:

$ 1,22K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,06
Crown by Third Time 24 saatlik fiyat değişimi
190,62M USD
Dolaşımdaki arz

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CROWN2 Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Crown by Third Time fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,003393+%2,06
30 Gün$ +0,072+%74,92
60 Gün$ +0,0569+%51,16
90 Gün$ +0,0781+%86,77
Bugünkü Crown by Third Time Fiyatı Değişimi

Bugün, CROWN2, $ +0,003393 (+%2,06) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Crown by Third Time 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,072 (+%74,92) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Crown by Third Time 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, CROWN2 değişimi $ +0,0569 (+%51,16) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Crown by Third Time 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,0781 (+%86,77) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

CROWN2 Fiyat Bilgisi

En güncel Crown by Third Time fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,1496
$ 0,1496$ 0,1496

$ 0,1681
$ 0,1681$ 0,1681

$ 1,935
$ 1,935$ 1,935

%0,00

+%2,06

+%4,66

CROWN2 Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 32,04M
$ 32,04M$ 32,04M

$ 1,22K
$ 1,22K$ 1,22K

190,62M
190,62M 190,62M

Crown by Third Time (CROWN2) Nedir?

CROWN, önceki at yarışı oyunları dünya çapında yaklaşık 15 milyon kez indirilen bir geliştirme stüdyosu olan Third Time Entertainment tarafından piyasaya sürülen Photo Finish™LIVE sanal at yarışı ekosisteminin fayda tokenidir. Oyuncular, CROWN token stake eder ve bu sayede pistlerin bir kısmını orantılı olarak sahiplenirler. Yarışlara giriş ücretlerinin belli bir yüzdesini DERBY adlı oyun içi sanal para birimi olarak alırlar.

Crown by Third Time, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Crown by Third Time yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- CROWN2 staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
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Crown by Third Time Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Crown by Third Time, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte CROWN2 fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Crown by Third Time fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Crown by Third Time Fiyat Geçmişi

CROWN2 fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak CROWN2 kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Crown by Third Time fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Crown by Third Time (CROWN2) Token Ekonomisi

Crown by Third Time (CROWN2) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. CROWN2 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Crown by Third Time (CROWN2) Satın Alma

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CROWN2 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CROWN2 / VND
4.423,5515
1 CROWN2 / AUD
A$0,258874
1 CROWN2 / GBP
0,126075
1 CROWN2 / EUR
0,144566
1 CROWN2 / USD
$0,1681
1 CROWN2 / MYR
RM0,711063
1 CROWN2 / TRY
6,838308
1 CROWN2 / JPY
¥24,7107
1 CROWN2 / ARS
ARS$227,161935
1 CROWN2 / RUB
13,36395
1 CROWN2 / INR
14,651596
1 CROWN2 / IDR
Rp2.755,737264
1 CROWN2 / KRW
232,502472
1 CROWN2 / PHP
9,672474
1 CROWN2 / EGP
￡E.8,053671
1 CROWN2 / BRL
R$0,931274
1 CROWN2 / CAD
C$0,230297
1 CROWN2 / BDT
20,293032
1 CROWN2 / NGN
254,310085
1 CROWN2 / UAH
6,937487
1 CROWN2 / VES
Bs20,6763
1 CROWN2 / CLP
$163,057
1 CROWN2 / PKR
Rs47,099939
1 CROWN2 / KZT
90,08479
1 CROWN2 / THB
฿5,456526
1 CROWN2 / TWD
NT$5,017785
1 CROWN2 / AED
د.إ0,616927
1 CROWN2 / CHF
Fr0,13448
1 CROWN2 / HKD
HK$1,319585
1 CROWN2 / MAD
.د.م1,519624
1 CROWN2 / MXN
$3,165323
1 CROWN2 / PLN
0,618608
1 CROWN2 / RON
лв0,736278
1 CROWN2 / SEK
kr1,622165
1 CROWN2 / BGN
лв0,282408
1 CROWN2 / HUF
Ft57,786056
1 CROWN2 / CZK
3,565401
1 CROWN2 / KWD
د.ك0,0509343
1 CROWN2 / ILS
0,573221

Crown by Third Time Kaynağı

Crown by Third Time hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Crown by Third Time Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

CROWN2
CROWN2
USD
USD

1 CROWN2 = 0,1681 USD

Al-Sat

CROWN2USDT
$0,1681
$0,1681$0,1681
+%5,39

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