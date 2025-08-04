Crown by Third Time (CROWN2) Nedir?

CROWN, önceki at yarışı oyunları dünya çapında yaklaşık 15 milyon kez indirilen bir geliştirme stüdyosu olan Third Time Entertainment tarafından piyasaya sürülen Photo Finish™LIVE sanal at yarışı ekosisteminin fayda tokenidir. Oyuncular, CROWN token stake eder ve bu sayede pistlerin bir kısmını orantılı olarak sahiplenirler. Yarışlara giriş ücretlerinin belli bir yüzdesini DERBY adlı oyun içi sanal para birimi olarak alırlar.

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Crown by Third Time Fiyat Geçmişi

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Crown by Third Time (CROWN2) Token Ekonomisi

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CROWN2 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 CROWN2 / VND ₫ 4.423,5515 1 CROWN2 / AUD A$ 0,258874 1 CROWN2 / GBP ￡ 0,126075 1 CROWN2 / EUR € 0,144566 1 CROWN2 / USD $ 0,1681 1 CROWN2 / MYR RM 0,711063 1 CROWN2 / TRY ₺ 6,838308 1 CROWN2 / JPY ¥ 24,7107 1 CROWN2 / ARS ARS$ 227,161935 1 CROWN2 / RUB ₽ 13,36395 1 CROWN2 / INR ₹ 14,651596 1 CROWN2 / IDR Rp 2.755,737264 1 CROWN2 / KRW ₩ 232,502472 1 CROWN2 / PHP ₱ 9,672474 1 CROWN2 / EGP ￡E. 8,053671 1 CROWN2 / BRL R$ 0,931274 1 CROWN2 / CAD C$ 0,230297 1 CROWN2 / BDT ৳ 20,293032 1 CROWN2 / NGN ₦ 254,310085 1 CROWN2 / UAH ₴ 6,937487 1 CROWN2 / VES Bs 20,6763 1 CROWN2 / CLP $ 163,057 1 CROWN2 / PKR Rs 47,099939 1 CROWN2 / KZT ₸ 90,08479 1 CROWN2 / THB ฿ 5,456526 1 CROWN2 / TWD NT$ 5,017785 1 CROWN2 / AED د.إ 0,616927 1 CROWN2 / CHF Fr 0,13448 1 CROWN2 / HKD HK$ 1,319585 1 CROWN2 / MAD .د.م 1,519624 1 CROWN2 / MXN $ 3,165323 1 CROWN2 / PLN zł 0,618608 1 CROWN2 / RON лв 0,736278 1 CROWN2 / SEK kr 1,622165 1 CROWN2 / BGN лв 0,282408 1 CROWN2 / HUF Ft 57,786056 1 CROWN2 / CZK Kč 3,565401 1 CROWN2 / KWD د.ك 0,0509343 1 CROWN2 / ILS ₪ 0,573221

Crown by Third Time Kaynağı

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