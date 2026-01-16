Bugünkü Carvana Fiyatı

Bugünkü Carvana (CVNAON) fiyatı $ 462,92 olup, son 24 saatte % 15,73 değişim gösterdi. Mevcut CVNAON / USD dönüşüm oranı CVNAON başına $ 462,92 şeklindedir.

Carvana, şu anda piyasa değeri açısından $ 30,21 ile 3690. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,07 CVNAON şeklindedir. Son 24 saat içinde CVNAON, $ 400 (en düşük) ile $ 471,97 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 471,0304888056978 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 456,0512171935493 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, CVNAON, son bir saatte -%0,32 ve son 7 günde +%15,73 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 1,64M seviyesine ulaştı.

Carvana (CVNAON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3690 Piyasa Değeri $ 30,21$ 30,21 $ 30,21 Hacim (24 Sa) $ 1,64M$ 1,64M $ 1,64M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 19,85$ 19,85 $ 19,85 Dolaşım Arzı 0,07 0,07 0,07 Toplam Arz 0,04288082 0,04288082 0,04288082 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Carvana piyasa değeri $ 30,21 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 1,64M. Dolaşımdaki CVNAON arzı 0,07 olup, toplam arzı 0.04288082. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 19,85.