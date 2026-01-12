Bugünkü Dank Doge Fiyatı

Bugünkü Dank Doge (DANKDOGE) fiyatı $ 0,0000000000000695 olup, son 24 saatte % 0,71 değişim gösterdi. Mevcut DANKDOGE / USD dönüşüm oranı DANKDOGE başına $ 0,0000000000000695 şeklindedir.

Dank Doge, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 5251. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 DANKDOGE şeklindedir. Son 24 saat içinde DANKDOGE, $ 0,0000000000000643 (en düşük) ile $ 0,0000000000000792 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,000000000002005096 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000000000000041435 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DANKDOGE, son bir saatte +%0,43 ve son 7 günde -%10,90 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 2,75K seviyesine ulaştı.

Dank Doge (DANKDOGE) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.5251 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 2,75K$ 2,75K $ 2,75K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 29,19K$ 29,19K $ 29,19K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 420.000.000.000.000.000 420.000.000.000.000.000 420.000.000.000.000.000 Toplam Arz 420.000.000.000.000.000 420.000.000.000.000.000 420.000.000.000.000.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

