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DAO Maker Fiyatı(DAO)

DAO Maker (DAO) Canlı Fiyat Grafiği

$0,1179
$0,1179$0,1179
+%0,421D
USD

DAO Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

DAO Maker (DAO), şu anda 0,1179 USD fiyatından işlem görmektedir ve 23,87M USD piyasa değerine sahiptir. DAO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

DAO Maker Ana Piyasa Performansı:

$ 114,67K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,42
DAO Maker 24 saatlik fiyat değişimi
202,44M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki DAO / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, DAO fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

DAO Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için DAO Maker fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,000493+%0,42
30 Gün$ +0,0012+%1,02
60 Gün$ -0,0176-%12,99
90 Gün$ -0,0232-%16,45
Bugünkü DAO Maker Fiyatı Değişimi

Bugün, DAO, $ +0,000493 (+%0,42) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

DAO Maker 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,0012 (+%1,02) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

DAO Maker 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, DAO değişimi $ -0,0176 (-%12,99) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

DAO Maker 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,0232 (-%16,45) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

DAO Fiyat Bilgisi

En güncel DAO Maker fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,1151
$ 0,1151$ 0,1151

$ 0,1199
$ 0,1199$ 0,1199

$ 19,98
$ 19,98$ 19,98

%0,00

+%0,42

-%10,07

DAO Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 23,87M
$ 23,87M$ 23,87M

$ 114,67K
$ 114,67K$ 114,67K

202,44M
202,44M 202,44M

DAO Maker (DAO) Nedir?

DAO Maker, kitleler için risk sermayesini yeniden tanımlamayı amaçlayan ve token haline getirilmiş girişimler için ölçeklenebilir teknik ve finansal destek sağlayan bir platformdur. Orijinal risk sermayesi fonu 2017'de tasarlandı. O zamandan beri, birçok perakende yatırımcının ve bireyin risk sermayesi dünyasında aktif olmasını sağlayan düşük cirolu bir çerçeve oluşturdu ve büyüdü. DAO Maker aracılığıyla sermaye artırırken, her iki taraf da - yatırımcılar ve yeni başlayanlar önemli ölçüde daha az risklidir.

DAO Maker, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, DAO Maker yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- DAO staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda DAO Maker hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, DAO Maker satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

DAO Maker Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, DAO Maker, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte DAO fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen DAO Maker fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

DAO Maker Fiyat Geçmişi

DAO fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak DAO kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen DAO Maker fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

DAO Maker (DAO) Token Ekonomisi

DAO Maker (DAO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DAO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

DAO Maker (DAO) Satın Alma

Nasıl DAO Maker satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım DAO Maker Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

DAO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DAO / VND
3.102,5385
1 DAO / AUD
A$0,181566
1 DAO / GBP
0,088425
1 DAO / EUR
0,101394
1 DAO / USD
$0,1179
1 DAO / MYR
RM0,499896
1 DAO / TRY
4,794993
1 DAO / JPY
¥17,3313
1 DAO / ARS
ARS$159,755679
1 DAO / RUB
9,351828
1 DAO / INR
10,286775
1 DAO / IDR
Rp1.932,786576
1 DAO / KRW
163,522584
1 DAO / PHP
6,800472
1 DAO / EGP
￡E.5,714613
1 DAO / BRL
R$0,651987
1 DAO / CAD
C$0,161523
1 DAO / BDT
14,232888
1 DAO / NGN
178,365015
1 DAO / UAH
4,865733
1 DAO / VES
Bs14,5017
1 DAO / CLP
$114,363
1 DAO / PKR
Rs33,034401
1 DAO / KZT
63,18261
1 DAO / THB
฿3,834108
1 DAO / TWD
NT$3,516957
1 DAO / AED
د.إ0,432693
1 DAO / CHF
Fr0,09432
1 DAO / HKD
HK$0,924336
1 DAO / MAD
.د.م1,065816
1 DAO / MXN
$2,224773
1 DAO / PLN
0,435051
1 DAO / RON
лв0,517581
1 DAO / SEK
kr1,140093
1 DAO / BGN
лв0,198072
1 DAO / HUF
Ft40,64013
1 DAO / CZK
2,507733
1 DAO / KWD
د.ك0,0357237
1 DAO / ILS
0,402039

DAO Maker Kaynağı

DAO Maker hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi DAO Maker Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

DAO
DAO
USD
USD

1 DAO = 0,1179 USD

Al-Sat

DAOUSDT
$0,1179
$0,1179$0,1179
+%2,25

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