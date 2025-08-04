DecideAI (DCD) Nedir?

DecideAI, kaliteye, işbirliğine ve sahipliğe öncelik vererek Büyük Dil Modelleri (LLM'ler) ortamını yeniden şekillendirmek için tasarlanmış öncü bir merkeziyetsiz ekosistemdir. Ekosistemimiz üç temel bileşenden oluşmaktadır: Özel LLM'leri geliştirmek için hem insan hem de yapay zekayı koordine eden şeffaf bir eğitim platformu olan Decide Protocol; yüksek kaliteli veri katkıları sağlayan benzersiz bir doğrulama sistemi olan Decide ID; ve önceden eğitilmiş LLM'lere ve incelenmiş veri kümelerine erişmek ve bunları paylaşmak için açık kaynaklı bir platform olan Decide Cortex. Gizlilik ve şeffaflık için blok zinciri teknolojisinden yararlanan DecideAI, yapay zeka kaynaklarına erişimi demokratikleştirirken, katkıda bulunanları ödüllendirerek açık kaynaklı işbirliği için yeni bir endüstri standardı belirliyor. Misyonumuz, yalnızca performansta üstünlük sağlamakla kalmayıp aynı zamanda kullanıcı gizliliğini koruyan ve sürdürülebilir, uzmanlaşmış bir iş gücünü teşvik eden yapay zeka altyapısı oluşturmaktır.

DecideAI, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, DecideAI yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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DecideAI Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, DecideAI, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte DCD fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen DecideAI fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

DecideAI Fiyat Geçmişi

DCD fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak DCD kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen DecideAI fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

DecideAI (DCD) Token Ekonomisi

DecideAI (DCD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DCD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

DecideAI (DCD) Satın Alma

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DCD Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DCD / VND ₫ 263,6763 1 DCD / AUD A$ 0,0154308 1 DCD / GBP ￡ 0,007515 1 DCD / EUR € 0,0086172 1 DCD / USD $ 0,01002 1 DCD / MYR RM 0,0423846 1 DCD / TRY ₺ 0,4075134 1 DCD / JPY ¥ 1,47294 1 DCD / ARS ARS$ 13,540527 1 DCD / RUB ₽ 0,7964898 1 DCD / INR ₹ 0,8763492 1 DCD / IDR Rp 164,2622688 1 DCD / KRW ₩ 13,8781008 1 DCD / PHP ₱ 0,5760498 1 DCD / EGP ￡E. 0,4876734 1 DCD / BRL R$ 0,0557112 1 DCD / CAD C$ 0,0137274 1 DCD / BDT ৳ 1,2096144 1 DCD / NGN ₦ 15,158757 1 DCD / UAH ₴ 0,4135254 1 DCD / VES Bs 1,23246 1 DCD / CLP $ 9,7194 1 DCD / PKR Rs 2,8075038 1 DCD / KZT ₸ 5,369718 1 DCD / THB ฿ 0,3253494 1 DCD / TWD NT$ 0,2989968 1 DCD / AED د.إ 0,0367734 1 DCD / CHF Fr 0,008016 1 DCD / HKD HK$ 0,0785568 1 DCD / MAD .د.م 0,0905808 1 DCD / MXN $ 0,1887768 1 DCD / PLN zł 0,0369738 1 DCD / RON лв 0,0438876 1 DCD / SEK kr 0,0967932 1 DCD / BGN лв 0,0168336 1 DCD / HUF Ft 3,4491846 1 DCD / CZK Kč 0,2127246 1 DCD / KWD د.ك 0,0030561 1 DCD / ILS ₪ 0,034068

DecideAI Kaynağı

DecideAI hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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