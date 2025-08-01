DeLorean (DMC) Nedir?

DeLorean Labs, ikonik DeLorean Motor Company'nin (DMC) resmi Web3 koludur ve ikonik bir geçmiş ile sınırsız bir geleceğin birleşimi olan yenilikçi teknolojilere ve dijital dünyaya odaklanmıştır. DeLorean, sektörün ilk zincir üstü araç rezervasyon, pazar yeri ve analiz sistemi olan DeLorean Protokolünü kullanarak dünyanın ilk tokenize elektrikli aracını tanıtarak inovasyon geleneğini sürdürüyor. Bu Protokol, tüketicilere arabaların dijital olarak satın alınabileceği, alım satımının yapılabileceği, kimlik doğrulamasının yapılabileceği ve daha önce hiç olmadığı kadar takip edilebileceği sorunsuz ve şeffaf bir ekosistem sağlamak için tasarlanmıştır. DeLorean, sektöre araç sahipliği, bakım, kullanım verileri ve sürüş istatistikleri hakkında doğrulanmış, değiştirilemez onaylar sağlayacaktır. Araç performans analizlerini eşsiz bir doğruluk ve güvenilirlikle takip etme yeteneği. DeLorean ekosisteminin merkezinde, kültürel önemi, kullanışlılığı ve ikonik bir Web2 markasının desteğini bir araya getiren bir token olan $DMC yer almaktadır.

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DeLorean Fiyat Geleceği Tahmini

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DeLorean Fiyat Geçmişi

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DeLorean (DMC) Token Ekonomisi

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DeLorean (DMC) Satın Alma

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DMC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DMC / VND ₫ 84,602725 1 DMC / AUD A$ 0,0049511 1 DMC / GBP ￡ 0,00241125 1 DMC / EUR € 0,0027649 1 DMC / USD $ 0,003215 1 DMC / MYR RM 0,0136316 1 DMC / TRY ₺ 0,13075405 1 DMC / JPY ¥ 0,472605 1 DMC / ARS ARS$ 4,35635715 1 DMC / RUB ₽ 0,2550138 1 DMC / INR ₹ 0,28050875 1 DMC / IDR Rp 52,7049096 1 DMC / KRW ₩ 4,4590764 1 DMC / PHP ₱ 0,18534475 1 DMC / EGP ￡E. 0,15583105 1 DMC / BRL R$ 0,01777895 1 DMC / CAD C$ 0,00440455 1 DMC / BDT ৳ 0,3881148 1 DMC / NGN ₦ 4,86381275 1 DMC / UAH ₴ 0,13268305 1 DMC / VES Bs 0,395445 1 DMC / CLP $ 3,11855 1 DMC / PKR Rs 0,90081085 1 DMC / KZT ₸ 1,7229185 1 DMC / THB ฿ 0,10451965 1 DMC / TWD NT$ 0,0957427 1 DMC / AED د.إ 0,01179905 1 DMC / CHF Fr 0,002572 1 DMC / HKD HK$ 0,0252056 1 DMC / MAD .د.م 0,0290636 1 DMC / MXN $ 0,06066705 1 DMC / PLN zł 0,01186335 1 DMC / RON лв 0,01411385 1 DMC / SEK kr 0,03108905 1 DMC / BGN лв 0,0054012 1 DMC / HUF Ft 1,1078247 1 DMC / CZK Kč 0,0683509 1 DMC / KWD د.ك 0,000974145 1 DMC / ILS ₪ 0,01096315

DeLorean Kaynağı

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