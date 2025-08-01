TEH EPIK DUCK (EPIK) Nedir?

Memecoin, Mando (@rektmando) tarafından bir canlı yayında pump.fun kullanılarak bir şaka olarak yaratıldı ve popülaritesi arttı. Meme, 15 yıl önce oyun çevrelerinde popüler olan bir ördekle ilgilidir.

TEH EPIK DUCK, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, TEH EPIK DUCK yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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TEH EPIK DUCK Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, TEH EPIK DUCK, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte EPIK fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen TEH EPIK DUCK fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

TEH EPIK DUCK Fiyat Geçmişi

EPIK fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak EPIK kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen TEH EPIK DUCK fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

TEH EPIK DUCK (EPIK) Token Ekonomisi

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TEH EPIK DUCK (EPIK) Satın Alma

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EPIK Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 EPIK / VND ₫ 155,074295 1 EPIK / AUD A$ 0,00907522 1 EPIK / GBP ￡ 0,00441975 1 EPIK / EUR € 0,00506798 1 EPIK / USD $ 0,005893 1 EPIK / MYR RM 0,02498632 1 EPIK / TRY ₺ 0,23966831 1 EPIK / JPY ¥ 0,866271 1 EPIK / ARS ARS$ 7,98507393 1 EPIK / RUB ₽ 0,46984889 1 EPIK / INR ₹ 0,51434104 1 EPIK / IDR Rp 96,60654192 1 EPIK / KRW ₩ 8,17335528 1 EPIK / PHP ₱ 0,33955466 1 EPIK / EGP ￡E. 0,28309972 1 EPIK / BRL R$ 0,03258829 1 EPIK / CAD C$ 0,00807341 1 EPIK / BDT ৳ 0,71140296 1 EPIK / NGN ₦ 8,91522505 1 EPIK / UAH ₴ 0,24320411 1 EPIK / VES Bs 0,724839 1 EPIK / CLP $ 5,71621 1 EPIK / PKR Rs 1,65115967 1 EPIK / KZT ₸ 3,1580587 1 EPIK / THB ฿ 0,19164036 1 EPIK / TWD NT$ 0,17572926 1 EPIK / AED د.إ 0,02162731 1 EPIK / CHF Fr 0,0047144 1 EPIK / HKD HK$ 0,04620112 1 EPIK / MAD .د.م 0,05327272 1 EPIK / MXN $ 0,11120091 1 EPIK / PLN zł 0,02174517 1 EPIK / RON лв 0,02587027 1 EPIK / SEK kr 0,05698531 1 EPIK / BGN лв 0,00990024 1 EPIK / HUF Ft 2,03060994 1 EPIK / CZK Kč 0,12528518 1 EPIK / KWD د.ك 0,001785579 1 EPIK / ILS ₪ 0,02009513

TEH EPIK DUCK Kaynağı

TEH EPIK DUCK hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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