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Equilibria Finance Fiyatı(EQB)

Equilibria Finance (EQB) Canlı Fiyat Grafiği

$0,4938
$0,4938$0,4938
+%3,261D
USD

EQB Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Equilibria Finance (EQB), şu anda 0,4938 USD fiyatından işlem görmektedir ve 16,71M USD piyasa değerine sahiptir. EQB / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Equilibria Finance Ana Piyasa Performansı:

$ 12,79K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%3,26
Equilibria Finance 24 saatlik fiyat değişimi
33,85M USD
Dolaşımdaki arz

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EQB Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Equilibria Finance fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,01559+%3,26
30 Gün$ +0,0407+%8,98
60 Gün$ +0,1338+%37,16
90 Gün$ +0,1987+%67,33
Bugünkü Equilibria Finance Fiyatı Değişimi

Bugün, EQB, $ +0,01559 (+%3,26) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Equilibria Finance 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,0407 (+%8,98) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Equilibria Finance 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, EQB değişimi $ +0,1338 (+%37,16) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Equilibria Finance 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,1987 (+%67,33) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

EQB Fiyat Bilgisi

En güncel Equilibria Finance fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,4429
$ 0,4429$ 0,4429

$ 0,65
$ 0,65$ 0,65

$ 2,4854
$ 2,4854$ 2,4854

%0,00

+%3,26

-%5,89

EQB Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 16,71M
$ 16,71M$ 16,71M

$ 12,79K
$ 12,79K$ 12,79K

33,85M
33,85M 33,85M

Equilibria Finance (EQB) Nedir?

Equilibria, Pendle'ın ilk getiri artırıcısıdır. Pendle için tasarlanmış ve yenilenmiştir. Equilibria aynı zamanda NGAD'ın genesis üyesidir.

Equilibria Finance, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Equilibria Finance yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- EQB staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Equilibria Finance hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Equilibria Finance satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Equilibria Finance Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Equilibria Finance, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte EQB fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Equilibria Finance fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Equilibria Finance Fiyat Geçmişi

EQB fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak EQB kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Equilibria Finance fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Equilibria Finance (EQB) Token Ekonomisi

Equilibria Finance (EQB) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EQB tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Equilibria Finance (EQB) Satın Alma

Nasıl Equilibria Finance satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Equilibria Finance Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

EQB Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 EQB / VND
12.994,347
1 EQB / AUD
A$0,760452
1 EQB / GBP
0,37035
1 EQB / EUR
0,424668
1 EQB / USD
$0,4938
1 EQB / MYR
RM2,088774
1 EQB / TRY
20,082846
1 EQB / JPY
¥72,5886
1 EQB / ARS
ARS$673,66665
1 EQB / RUB
39,252162
1 EQB / INR
43,197624
1 EQB / IDR
Rp8.095,080672
1 EQB / KRW
682,984656
1 EQB / PHP
28,398438
1 EQB / EGP
￡E.24,018432
1 EQB / BRL
R$2,745528
1 EQB / CAD
C$0,676506
1 EQB / BDT
59,611536
1 EQB / NGN
747,04533
1 EQB / UAH
20,379126
1 EQB / VES
Bs60,7374
1 EQB / CLP
$478,986
1 EQB / PKR
Rs138,357822
1 EQB / KZT
264,62742
1 EQB / THB
฿16,043562
1 EQB / TWD
NT$14,73993
1 EQB / AED
د.إ1,812246
1 EQB / CHF
Fr0,39504
1 EQB / HKD
HK$3,871392
1 EQB / MAD
.د.م4,463952
1 EQB / MXN
$9,313068
1 EQB / PLN
1,822122
1 EQB / RON
лв2,162844
1 EQB / SEK
kr4,770108
1 EQB / BGN
лв0,834522
1 EQB / HUF
Ft170,04003
1 EQB / CZK
10,488312
1 EQB / KWD
د.ك0,150609
1 EQB / ILS
1,683858

Equilibria Finance Kaynağı

Equilibria Finance hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Equilibria Finance Websitesi
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Hesaplayıcı

Miktar

EQB
EQB
USD
USD

1 EQB = 0,4938 USD

Al-Sat

EQBUSDT
$0,4938
$0,4938$0,4938
+%6,49

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