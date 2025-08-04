Equilibria Finance (EQB) Nedir?

Equilibria, Pendle'ın ilk getiri artırıcısıdır. Pendle için tasarlanmış ve yenilenmiştir. Equilibria aynı zamanda NGAD'ın genesis üyesidir.

Equilibria Finance, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Equilibria Finance yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Equilibria Finance Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Equilibria Finance, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte EQB fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Equilibria Finance fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Equilibria Finance Fiyat Geçmişi

EQB fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak EQB kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Equilibria Finance fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Equilibria Finance (EQB) Token Ekonomisi

Equilibria Finance (EQB) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EQB tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Equilibria Finance (EQB) Satın Alma

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EQB Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 EQB / VND ₫ 12.994,347 1 EQB / AUD A$ 0,760452 1 EQB / GBP ￡ 0,37035 1 EQB / EUR € 0,424668 1 EQB / USD $ 0,4938 1 EQB / MYR RM 2,088774 1 EQB / TRY ₺ 20,082846 1 EQB / JPY ¥ 72,5886 1 EQB / ARS ARS$ 673,66665 1 EQB / RUB ₽ 39,252162 1 EQB / INR ₹ 43,197624 1 EQB / IDR Rp 8.095,080672 1 EQB / KRW ₩ 682,984656 1 EQB / PHP ₱ 28,398438 1 EQB / EGP ￡E. 24,018432 1 EQB / BRL R$ 2,745528 1 EQB / CAD C$ 0,676506 1 EQB / BDT ৳ 59,611536 1 EQB / NGN ₦ 747,04533 1 EQB / UAH ₴ 20,379126 1 EQB / VES Bs 60,7374 1 EQB / CLP $ 478,986 1 EQB / PKR Rs 138,357822 1 EQB / KZT ₸ 264,62742 1 EQB / THB ฿ 16,043562 1 EQB / TWD NT$ 14,73993 1 EQB / AED د.إ 1,812246 1 EQB / CHF Fr 0,39504 1 EQB / HKD HK$ 3,871392 1 EQB / MAD .د.م 4,463952 1 EQB / MXN $ 9,313068 1 EQB / PLN zł 1,822122 1 EQB / RON лв 2,162844 1 EQB / SEK kr 4,770108 1 EQB / BGN лв 0,834522 1 EQB / HUF Ft 170,04003 1 EQB / CZK Kč 10,488312 1 EQB / KWD د.ك 0,150609 1 EQB / ILS ₪ 1,683858

Equilibria Finance Kaynağı

Equilibria Finance hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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