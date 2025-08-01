Ethereum Classic (ETC) Nedir?

Ethereum Classic (ETC), kripto para birimi ve halka açık blok zinciridir. ETC, DeFi ve diğer blok zincirleri, güvenli uygulamalar, akıllı sözleşmeler ve eşler arası işlemler ile birlikte çalışabilirlik konusunda uzmanlaşmıştır. ETC, 2016 yılında, gerçekten esnek ve merkeziyetsiz bir ağ haline gelmek için topluluk liderliğinde tabana inerek başlatıldı.

Ethereum Classic, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Ethereum Classic yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için

- ETC staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.

- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Ethereum Classic hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Ethereum Classic satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Ethereum Classic Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Ethereum Classic, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ETC fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Ethereum Classic fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Ethereum Classic Fiyat Geçmişi

ETC fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ETC kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Ethereum Classic fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Ethereum Classic (ETC) Token Ekonomisi

Ethereum Classic (ETC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ETC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Ethereum Classic (ETC) Satın Alma

Nasıl Ethereum Classic satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Ethereum Classic Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

ETC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ETC / VND ₫ 529.457,8 1 ETC / AUD A$ 30,9848 1 ETC / GBP ￡ 15,09 1 ETC / EUR € 17,3032 1 ETC / USD $ 20,12 1 ETC / MYR RM 85,3088 1 ETC / TRY ₺ 818,2804 1 ETC / JPY ¥ 2.957,64 1 ETC / ARS ARS$ 27.262,8012 1 ETC / RUB ₽ 1.604,1676 1 ETC / INR ₹ 1.756,0736 1 ETC / IDR Rp 329.836,0128 1 ETC / KRW ₩ 27.867,0048 1 ETC / PHP ₱ 1.159,3144 1 ETC / EGP ￡E. 966,5648 1 ETC / BRL R$ 111,2636 1 ETC / CAD C$ 27,5644 1 ETC / BDT ৳ 2.428,8864 1 ETC / NGN ₦ 30.438,542 1 ETC / UAH ₴ 830,3524 1 ETC / VES Bs 2.474,76 1 ETC / CLP $ 19.516,4 1 ETC / PKR Rs 5.637,4228 1 ETC / KZT ₸ 10.782,308 1 ETC / THB ฿ 654,3024 1 ETC / TWD NT$ 599,9784 1 ETC / AED د.إ 73,8404 1 ETC / CHF Fr 16,096 1 ETC / HKD HK$ 157,7408 1 ETC / MAD .د.م 181,8848 1 ETC / MXN $ 379,6644 1 ETC / PLN zł 74,2428 1 ETC / RON лв 88,3268 1 ETC / SEK kr 194,5604 1 ETC / BGN лв 33,8016 1 ETC / HUF Ft 6.937,7784 1 ETC / CZK Kč 427,9524 1 ETC / KWD د.ك 6,09636 1 ETC / ILS ₪ 68,6092

Ethereum Classic Kaynağı

Ethereum Classic hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Ethereum Classic Hakkında Diğer Sorular Bugünkü Ethereum Classic (ETC) fiyatı nedir? Canlı Ethereum Classic (ETC) fiyatı, 20,12 USD . Ethereum Classic (ETC) varlığının piyasa değeri nedir? Ethereum Classic varlığının mevcut piyasa değeri, $ 3,08B USD . Mevcut ETC arzının gerçek zamanlı piyasa fiyatı olan 20,12 USD ile çarpılmasıyla hesaplanır. Ethereum Classic (ETC) varlığının dolaşımdaki arzı nedir? Dolaşımdaki mevcut Ethereum Classic (ETC) arzı, 152,96M USD . Ethereum Classic (ETC) varlığının en yüksek fiyatı nedir? 2025-08-04 tarihi itibarıyla, en yüksek Ethereum Classic (ETC) fiyatı, 180 USD . Ethereum Classic (ETC) varlığının 24 saatlik işlem hacmi nedir? Ethereum Classic (ETC) varlığının 24 saatlik işlem hacmi $ 30,55M USD . MEXC'de daha fazla alım satım yapılabilir token keşfedebilir ve bu tokenlerin 24 saatlik işlem hacimlerini kontrol edebilirsiniz.

Öne Çıkan Haberler

What is XRP Ledger? Complete Beginner’s Guide to XRPL The XRP Ledger processes over 1,500 transactions per second while using less energy than a single email server. If you’ve been wondering “what is XRP Ledger” or how it differs from other blockchain networks, you’re in the right place. This guide explains everything about XRPL in simple terms, perfect for beginners who want to understand this revolutionary payment system.

Yala Nedir? Adanın Ötesinde Trilyonlarca Değerin Kilidini Açan Yeni Bir Bitcoin Ekosistemi Yala protokolünün, Bitcoin ile DeFi arasındaki boşluğu nasıl kapattığını ve BTC sahiplerinin varlık egemenliğinden ödün vermeden gerçek dünya varlığı (RWA) getirileri elde etmelerini nasıl sağladığını öğrenin. Yenilikçi teknolojisini, güçlü ekibini ve 8 milyon dolarlık tohum finansmanını keşfedin; Bitcoin DeFi alanında yeni bir dönemin başlangıcına tanıklık edin.