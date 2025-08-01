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Ethereum Classic Fiyatı(ETC)

Ethereum Classic (ETC) Canlı Fiyat Grafiği

$20,12
$20,12$20,12
+%1,871D
USD

ETC Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Ethereum Classic (ETC), şu anda 20,12 USD fiyatından işlem görmektedir ve 3,08B USD piyasa değerine sahiptir. ETC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Ethereum Classic Ana Piyasa Performansı:

$ 30,55M USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,87
Ethereum Classic 24 saatlik fiyat değişimi
152,96M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki ETC / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ETC fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

ETC Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Ethereum Classic fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,3693+%1,87
30 Gün$ +3,82+%23,43
60 Gün$ +2,8+%16,16
90 Gün$ +4,09+%25,51
Bugünkü Ethereum Classic Fiyatı Değişimi

Bugün, ETC, $ +0,3693 (+%1,87) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Ethereum Classic 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +3,82 (+%23,43) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Ethereum Classic 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, ETC değişimi $ +2,8 (+%16,16) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Ethereum Classic 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +4,09 (+%25,51) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

ETC Fiyat Bilgisi

En güncel Ethereum Classic fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 19,29
$ 19,29$ 19,29

$ 20,24
$ 20,24$ 20,24

$ 180
$ 180$ 180

+%0,54

+%1,87

-%12,75

ETC Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 3,08B
$ 3,08B$ 3,08B

$ 30,55M
$ 30,55M$ 30,55M

152,96M
152,96M 152,96M

Ethereum Classic (ETC) Nedir?

Ethereum Classic (ETC), kripto para birimi ve halka açık blok zinciridir. ETC, DeFi ve diğer blok zincirleri, güvenli uygulamalar, akıllı sözleşmeler ve eşler arası işlemler ile birlikte çalışabilirlik konusunda uzmanlaşmıştır. ETC, 2016 yılında, gerçekten esnek ve merkeziyetsiz bir ağ haline gelmek için topluluk liderliğinde tabana inerek başlatıldı.

Ethereum Classic, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Ethereum Classic yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- ETC staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Ethereum Classic hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Ethereum Classic satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Ethereum Classic Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Ethereum Classic, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ETC fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Ethereum Classic fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Ethereum Classic Fiyat Geçmişi

ETC fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ETC kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Ethereum Classic fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Ethereum Classic (ETC) Token Ekonomisi

Ethereum Classic (ETC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ETC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Ethereum Classic (ETC) Satın Alma

Nasıl Ethereum Classic satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Ethereum Classic Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

ETC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ETC / VND
529.457,8
1 ETC / AUD
A$30,9848
1 ETC / GBP
15,09
1 ETC / EUR
17,3032
1 ETC / USD
$20,12
1 ETC / MYR
RM85,3088
1 ETC / TRY
818,2804
1 ETC / JPY
¥2.957,64
1 ETC / ARS
ARS$27.262,8012
1 ETC / RUB
1.604,1676
1 ETC / INR
1.756,0736
1 ETC / IDR
Rp329.836,0128
1 ETC / KRW
27.867,0048
1 ETC / PHP
1.159,3144
1 ETC / EGP
￡E.966,5648
1 ETC / BRL
R$111,2636
1 ETC / CAD
C$27,5644
1 ETC / BDT
2.428,8864
1 ETC / NGN
30.438,542
1 ETC / UAH
830,3524
1 ETC / VES
Bs2.474,76
1 ETC / CLP
$19.516,4
1 ETC / PKR
Rs5.637,4228
1 ETC / KZT
10.782,308
1 ETC / THB
฿654,3024
1 ETC / TWD
NT$599,9784
1 ETC / AED
د.إ73,8404
1 ETC / CHF
Fr16,096
1 ETC / HKD
HK$157,7408
1 ETC / MAD
.د.م181,8848
1 ETC / MXN
$379,6644
1 ETC / PLN
74,2428
1 ETC / RON
лв88,3268
1 ETC / SEK
kr194,5604
1 ETC / BGN
лв33,8016
1 ETC / HUF
Ft6.937,7784
1 ETC / CZK
427,9524
1 ETC / KWD
د.ك6,09636
1 ETC / ILS
68,6092

Ethereum Classic Kaynağı

Ethereum Classic hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Ethereum Classic Websitesi
Blok Gezgini

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