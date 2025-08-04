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Energy Web Fiyatı(EWT)

Energy Web (EWT) Canlı Fiyat Grafiği

$1,612
$1,612$1,612
+%5,911D
USD

EWT Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Energy Web (EWT), şu anda 1,611 USD fiyatından işlem görmektedir ve 48,43M USD piyasa değerine sahiptir. EWT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Energy Web Ana Piyasa Performansı:

$ 72,15K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%5,91
Energy Web 24 saatlik fiyat değişimi
30,06M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki EWT / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, EWT fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

EWT Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Energy Web fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,08995+%5,91
30 Gün$ +0,536+%49,86
60 Gün$ -0,036-%2,19
90 Gün$ +0,925+%134,83
Bugünkü Energy Web Fiyatı Değişimi

Bugün, EWT, $ +0,08995 (+%5,91) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Energy Web 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,536 (+%49,86) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Energy Web 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, EWT değişimi $ -0,036 (-%2,19) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Energy Web 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,925 (+%134,83) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

EWT Fiyat Bilgisi

En güncel Energy Web fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 1,433
$ 1,433$ 1,433

$ 1,622
$ 1,622$ 1,622

$ 3,988
$ 3,988$ 3,988

+%0,49

+%5,91

-%12,02

EWT Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 48,43M
$ 48,43M$ 48,43M

$ 72,15K
$ 72,15K$ 72,15K

30,06M
30,06M 30,06M

Energy Web (EWT) Nedir?

Energy Web Ecosystem, enerji dönüşümünü hızlandırmaya odaklanarak dünyanın en büyük işletmeleriyle işbirliği yapıyor. Kurumsal düzeyde çözümlerimiz, karmaşık enerji piyasalarında koordinasyonu geliştirerek işletmeler, şebeke operatörleri ve müşteriler için temiz, entegre enerji kaynaklarının tam potansiyelini açığa çıkarıyor.

Energy Web, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Energy Web yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- EWT staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Energy Web hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Energy Web satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Energy Web Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Energy Web, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte EWT fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Energy Web fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Energy Web Fiyat Geçmişi

EWT fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak EWT kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Energy Web fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Energy Web (EWT) Token Ekonomisi

Energy Web (EWT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EWT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Energy Web (EWT) Satın Alma

Nasıl Energy Web satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Energy Web Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

EWT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 EWT / VND
42.393,465
1 EWT / AUD
A$2,48094
1 EWT / GBP
1,20825
1 EWT / EUR
1,38546
1 EWT / USD
$1,611
1 EWT / MYR
RM6,81453
1 EWT / TRY
65,53548
1 EWT / JPY
¥236,817
1 EWT / ARS
ARS$2.177,02485
1 EWT / RUB
128,12283
1 EWT / INR
140,4792
1 EWT / IDR
Rp26.409,83184
1 EWT / KRW
2.231,29944
1 EWT / PHP
92,69694
1 EWT / EGP
￡E.77,19912
1 EWT / BRL
R$8,92494
1 EWT / CAD
C$2,20707
1 EWT / BDT
194,47992
1 EWT / NGN
2.437,20135
1 EWT / UAH
66,48597
1 EWT / VES
Bs198,153
1 EWT / CLP
$1.562,67
1 EWT / PKR
Rs451,38609
1 EWT / KZT
863,3349
1 EWT / THB
฿52,29306
1 EWT / TWD
NT$48,05613
1 EWT / AED
د.إ5,91237
1 EWT / CHF
Fr1,2888
1 EWT / HKD
HK$12,63024
1 EWT / MAD
.د.م14,56344
1 EWT / MXN
$30,35124
1 EWT / PLN
5,92848
1 EWT / RON
лв7,05618
1 EWT / SEK
kr15,54615
1 EWT / BGN
лв2,70648
1 EWT / HUF
Ft553,97457
1 EWT / CZK
34,18542
1 EWT / KWD
د.ك0,488133
1 EWT / ILS
5,49351

Energy Web Kaynağı

Energy Web hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Energy Web Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

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EWT
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1 EWT = 1,611 USD

Al-Sat

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