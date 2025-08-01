Step App (FITFI) Nedir?

Step App, çekirdek ekibinin geliştirdiği fitness ekonomisi için oyunlaştırılmış bir metaverse oluşturan Step Protokolü'ndeki ilk uygulamadır. Kullanıcıların platformda sosyalleşerek ve hareket ederek kazanmaları için temelde yürümelerine, jogging yapmalarına ve koşmalarına olanak sağlar. Ekosistemlerinin tescilli teknolojisiyle, Step App, aranan kullanıcılar ve fitness elçilerinden oluşan devasa bir topluluk üzerine kurulmuştur. $FITFI, Step Protokolünün yönetişim ve gaz tokenidir ve ayrıca temel FitFi deneyiminin hizmet tokenidir.

Step App, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Step App yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Step App Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Step App, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte FITFI fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Step App fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Step App Fiyat Geçmişi

FITFI fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak FITFI kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Step App fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Step App (FITFI) Token Ekonomisi

Step App (FITFI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FITFI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Step App (FITFI) Satın Alma

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FITFI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 FITFI / VND ₫ 38,9462 1 FITFI / AUD A$ 0,0022792 1 FITFI / GBP ￡ 0,00111 1 FITFI / EUR € 0,0012728 1 FITFI / USD $ 0,00148 1 FITFI / MYR RM 0,0062752 1 FITFI / TRY ₺ 0,0601916 1 FITFI / JPY ¥ 0,21756 1 FITFI / ARS ARS$ 2,0054148 1 FITFI / RUB ₽ 0,1180004 1 FITFI / INR ₹ 0,1291744 1 FITFI / IDR Rp 24,2622912 1 FITFI / KRW ₩ 2,0498592 1 FITFI / PHP ₱ 0,0852776 1 FITFI / EGP ￡E. 0,0710992 1 FITFI / BRL R$ 0,0081844 1 FITFI / CAD C$ 0,0020276 1 FITFI / BDT ৳ 0,1786656 1 FITFI / NGN ₦ 2,239018 1 FITFI / UAH ₴ 0,0610796 1 FITFI / VES Bs 0,18204 1 FITFI / CLP $ 1,4356 1 FITFI / PKR Rs 0,4146812 1 FITFI / KZT ₸ 0,793132 1 FITFI / THB ฿ 0,0481296 1 FITFI / TWD NT$ 0,0441336 1 FITFI / AED د.إ 0,0054316 1 FITFI / CHF Fr 0,001184 1 FITFI / HKD HK$ 0,0116032 1 FITFI / MAD .د.م 0,0133792 1 FITFI / MXN $ 0,0279276 1 FITFI / PLN zł 0,0054612 1 FITFI / RON лв 0,0064972 1 FITFI / SEK kr 0,0143116 1 FITFI / BGN лв 0,0024864 1 FITFI / HUF Ft 0,5103336 1 FITFI / CZK Kč 0,0314796 1 FITFI / KWD د.ك 0,00044844 1 FITFI / ILS ₪ 0,0050468

Step App Kaynağı

Step App hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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