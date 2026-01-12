Bugünkü Finsteco Fiyatı

Bugünkü Finsteco (FNST) fiyatı $ 0,01416 olup, son 24 saatte % 0,63 değişim gösterdi. Mevcut FNST / USD dönüşüm oranı FNST başına $ 0,01416 şeklindedir.

Finsteco, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- FNST şeklindedir. Son 24 saat içinde FNST, $ 0,014 (en düşük) ile $ 0,01417 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FNST, son bir saatte +%0,07 ve son 7 günde +%0,42 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 40,97K seviyesine ulaştı.

Finsteco (FNST) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 40,97K$ 40,97K $ 40,97K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 14,16M$ 14,16M $ 14,16M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri MATIC

Şu anki Finsteco piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 40,97K. Dolaşımdaki FNST arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 14,16M.