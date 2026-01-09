Bugünkü FREEZONE Fiyatı

Bugünkü FREEZONE (FREEZONE) fiyatı $ 0,0000202 olup, son 24 saatte % 1,00 değişim gösterdi. Mevcut FREEZONE / USD dönüşüm oranı FREEZONE başına $ 0,0000202 şeklindedir.

FREEZONE, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- FREEZONE şeklindedir. Son 24 saat içinde FREEZONE, $ 0,0000185 (en düşük) ile $ 0,0000214 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FREEZONE, son bir saatte -%0,50 ve son 7 günde -%9,01 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 67,17K seviyesine ulaştı.

FREEZONE (FREEZONE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 67,17K$ 67,17K $ 67,17K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,04K$ 4,04K $ 4,04K Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 200.000.000 200.000.000 200.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

