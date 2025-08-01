Gelato Network (GEL) Nedir?

Gelato Network, Ethereum, Polygon ve Fantom gibi halka açık blok zincirlerinde otomatik akıllı sözleşme yürütme protokolüdür. Gelato, geliştiricilerin web3 DevOps ihtiyaçlarını, keyfi akıllı sözleşmeleri güvenilir bir şekilde ve merkezi arıza noktası haline gelmeden otomatikleştirmelerini sağlayan merkeziyetsiz bir bot ağına dış kaynak olarak kullanmaları için temel altyapı olarak kullanılır.

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Gelato Network Fiyat Geleceği Tahmini

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Gelato Network Fiyat Geçmişi

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Gelato Network (GEL) Token Ekonomisi

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Gelato Network (GEL) Satın Alma

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GEL Varlığından Yerel Para Birimlerine

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Gelato Network Kaynağı

Gelato Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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