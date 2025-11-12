Bugünkü GhostwareOS Fiyatı

Bugünkü GhostwareOS (GHOST) fiyatı $ 0,007087 olup, son 24 saatte % 0,14 değişim gösterdi. Mevcut GHOST / USD dönüşüm oranı GHOST başına $ 0,007087 şeklindedir.

GhostwareOS, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- GHOST şeklindedir. Son 24 saat içinde GHOST, $ 0,006183 (en düşük) ile $ 0,009461 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, GHOST, son bir saatte -%8,32 ve son 7 günde -%40,60 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 70,61K seviyesine ulaştı.

GhostwareOS (GHOST) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 70,61K$ 70,61K $ 70,61K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri SOL

Şu anki GhostwareOS piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 70,61K. Dolaşımdaki GHOST arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.