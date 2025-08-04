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Camelot Token Fiyatı(GRAIL)

Camelot Token (GRAIL) Canlı Fiyat Grafiği

$327,48
$327,48$327,48
+%0,461D
USD

GRAIL Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Camelot Token (GRAIL), şu anda 327,48 USD fiyatından işlem görmektedir ve 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. GRAIL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Camelot Token Ana Piyasa Performansı:

$ 53,11K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,46
Camelot Token 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki GRAIL / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, GRAIL fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

GRAIL Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Camelot Token fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +1,4995+%0,46
30 Gün$ -17,32-%5,03
60 Gün$ -6,91-%2,07
90 Gün$ -21,7-%6,22
Bugünkü Camelot Token Fiyatı Değişimi

Bugün, GRAIL, $ +1,4995 (+%0,46) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Camelot Token 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -17,32 (-%5,03) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Camelot Token 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, GRAIL değişimi $ -6,91 (-%2,07) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Camelot Token 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -21,7 (-%6,22) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

GRAIL Fiyat Bilgisi

En güncel Camelot Token fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 314,26
$ 314,26$ 314,26

$ 342,7
$ 342,7$ 342,7

$ 4.700
$ 4.700$ 4.700

+%0,03

+%0,46

-%12,78

GRAIL Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 53,11K
$ 53,11K$ 53,11K

0,00
0,00 0,00

Camelot Token (GRAIL) Nedir?

Camelot, Arbitrum üzerine inşa edilmiş, ekosistem odaklı ve topluluk odaklı bir DEX'tir. Camelot, hem oluşturucuların hem de kullanıcıların derin, sürdürülebilir ve uyarlanabilir likidite için özel altyapımızdan yararlanmasına olanak tanıyan, son derece verimli ve özelleştirilebilir bir protokol olarak oluşturulmuştur. Camelot, şekillendirilebilirliğe öncelik veren özel bir yaklaşım sunmaya odaklanmak için geleneksel DEX tasarımının ötesine geçiyor.

Camelot Token, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Camelot Token yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- GRAIL staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Camelot Token hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Camelot Token satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Camelot Token Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Camelot Token, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte GRAIL fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Camelot Token fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Camelot Token Fiyat Geçmişi

GRAIL fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak GRAIL kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Camelot Token fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Camelot Token (GRAIL) Token Ekonomisi

Camelot Token (GRAIL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GRAIL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Camelot Token (GRAIL) Satın Alma

Nasıl Camelot Token satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Camelot Token Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

GRAIL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GRAIL / VND
8.617.636,2
1 GRAIL / AUD
A$504,3192
1 GRAIL / GBP
245,61
1 GRAIL / EUR
281,6328
1 GRAIL / USD
$327,48
1 GRAIL / MYR
RM1.385,2404
1 GRAIL / TRY
13.321,8864
1 GRAIL / JPY
¥48.139,56
1 GRAIL / ARS
ARS$442.540,098
1 GRAIL / RUB
26.044,4844
1 GRAIL / INR
28.575,9048
1 GRAIL / IDR
Rp5.368.523,7312
1 GRAIL / KRW
453.572,8992
1 GRAIL / PHP
18.839,9244
1 GRAIL / EGP
￡E.15.692,8416
1 GRAIL / BRL
R$1.814,2392
1 GRAIL / CAD
C$448,6476
1 GRAIL / BDT
39.533,3856
1 GRAIL / NGN
495.428,118
1 GRAIL / UAH
13.515,0996
1 GRAIL / VES
Bs40.280,04
1 GRAIL / CLP
$317.655,6
1 GRAIL / PKR
Rs91.756,6212
1 GRAIL / KZT
175.496,532
1 GRAIL / THB
฿10.630,0008
1 GRAIL / TWD
NT$9.772,0032
1 GRAIL / AED
د.إ1.201,8516
1 GRAIL / CHF
Fr261,984
1 GRAIL / HKD
HK$2.567,4432
1 GRAIL / MAD
.د.م2.960,4192
1 GRAIL / MXN
$6.169,7232
1 GRAIL / PLN
1.205,1264
1 GRAIL / RON
лв1.434,3624
1 GRAIL / SEK
kr3.160,182
1 GRAIL / BGN
лв550,1664
1 GRAIL / HUF
Ft112.649,8452
1 GRAIL / CZK
6.949,1256
1 GRAIL / KWD
د.ك99,22644
1 GRAIL / ILS
1.116,7068

Camelot Token Kaynağı

Camelot Token hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Camelot Token Websitesi
Blok Gezgini

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1 GRAIL = 327,48 USD

Al-Sat

GRAILUSDT
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$327,48$327,48
+%4,10

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