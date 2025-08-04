Camelot Token (GRAIL) Nedir?

Camelot, Arbitrum üzerine inşa edilmiş, ekosistem odaklı ve topluluk odaklı bir DEX'tir. Camelot, hem oluşturucuların hem de kullanıcıların derin, sürdürülebilir ve uyarlanabilir likidite için özel altyapımızdan yararlanmasına olanak tanıyan, son derece verimli ve özelleştirilebilir bir protokol olarak oluşturulmuştur. Camelot, şekillendirilebilirliğe öncelik veren özel bir yaklaşım sunmaya odaklanmak için geleneksel DEX tasarımının ötesine geçiyor.

Camelot Token, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Camelot Token yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Camelot Token Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Camelot Token, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte GRAIL fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Camelot Token fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Camelot Token Fiyat Geçmişi

GRAIL fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak GRAIL kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Camelot Token fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Camelot Token (GRAIL) Token Ekonomisi

Camelot Token (GRAIL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GRAIL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Camelot Token (GRAIL) Satın Alma

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GRAIL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 GRAIL / VND ₫ 8.617.636,2 1 GRAIL / AUD A$ 504,3192 1 GRAIL / GBP ￡ 245,61 1 GRAIL / EUR € 281,6328 1 GRAIL / USD $ 327,48 1 GRAIL / MYR RM 1.385,2404 1 GRAIL / TRY ₺ 13.321,8864 1 GRAIL / JPY ¥ 48.139,56 1 GRAIL / ARS ARS$ 442.540,098 1 GRAIL / RUB ₽ 26.044,4844 1 GRAIL / INR ₹ 28.575,9048 1 GRAIL / IDR Rp 5.368.523,7312 1 GRAIL / KRW ₩ 453.572,8992 1 GRAIL / PHP ₱ 18.839,9244 1 GRAIL / EGP ￡E. 15.692,8416 1 GRAIL / BRL R$ 1.814,2392 1 GRAIL / CAD C$ 448,6476 1 GRAIL / BDT ৳ 39.533,3856 1 GRAIL / NGN ₦ 495.428,118 1 GRAIL / UAH ₴ 13.515,0996 1 GRAIL / VES Bs 40.280,04 1 GRAIL / CLP $ 317.655,6 1 GRAIL / PKR Rs 91.756,6212 1 GRAIL / KZT ₸ 175.496,532 1 GRAIL / THB ฿ 10.630,0008 1 GRAIL / TWD NT$ 9.772,0032 1 GRAIL / AED د.إ 1.201,8516 1 GRAIL / CHF Fr 261,984 1 GRAIL / HKD HK$ 2.567,4432 1 GRAIL / MAD .د.م 2.960,4192 1 GRAIL / MXN $ 6.169,7232 1 GRAIL / PLN zł 1.205,1264 1 GRAIL / RON лв 1.434,3624 1 GRAIL / SEK kr 3.160,182 1 GRAIL / BGN лв 550,1664 1 GRAIL / HUF Ft 112.649,8452 1 GRAIL / CZK Kč 6.949,1256 1 GRAIL / KWD د.ك 99,22644 1 GRAIL / ILS ₪ 1.116,7068

Camelot Token Kaynağı

Camelot Token hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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