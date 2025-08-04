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Hosico cat Fiyatı(HOSICO)

Hosico cat (HOSICO) Canlı Fiyat Grafiği

$0,024331
$0,024331$0,024331
-%2,691D
USD

HOSICO Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Hosico cat (HOSICO), şu anda 0,024331 USD fiyatından işlem görmektedir ve 24,33M USD piyasa değerine sahiptir. HOSICO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Hosico cat Ana Piyasa Performansı:

$ 127,19K USD
24 saatlik işlem hacmi
-%2,69
Hosico cat 24 saatlik fiyat değişimi
1000,00M USD
Dolaşımdaki arz

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HOSICO Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Hosico cat fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0006726-%2,69
30 Gün$ -0,026962-%52,57
60 Gün$ +0,013534+%125,34
90 Gün$ -0,006639-%21,44
Bugünkü Hosico cat Fiyatı Değişimi

Bugün, HOSICO, $ -0,0006726 (-%2,69) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Hosico cat 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,026962 (-%52,57) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Hosico cat 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, HOSICO değişimi $ +0,013534 (+%125,34) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Hosico cat 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,006639 (-%21,44) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

HOSICO Fiyat Bilgisi

En güncel Hosico cat fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,023289
$ 0,023289$ 0,023289

$ 0,026352
$ 0,026352$ 0,026352

$ 0,077
$ 0,077$ 0,077

-%1,90

-%2,69

-%35,56

HOSICO Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 24,33M
$ 24,33M$ 24,33M

$ 127,19K
$ 127,19K$ 127,19K

1000,00M
1000,00M 1000,00M

Hosico cat (HOSICO) Nedir?

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Hosico cat, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Hosico cat yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

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Hosico cat Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Hosico cat, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte HOSICO fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Hosico cat fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Hosico cat Fiyat Geçmişi

HOSICO fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak HOSICO kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Hosico cat fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Hosico cat (HOSICO) Token Ekonomisi

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Hosico cat (HOSICO) Satın Alma

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HOSICO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 HOSICO / VND
640,270265
1 HOSICO / AUD
A$0,03746974
1 HOSICO / GBP
0,01824825
1 HOSICO / EUR
0,02092466
1 HOSICO / USD
$0,024331
1 HOSICO / MYR
RM0,10292013
1 HOSICO / TRY
0,98978508
1 HOSICO / JPY
¥3,576657
1 HOSICO / ARS
ARS$32,87969685
1 HOSICO / RUB
1,93504443
1 HOSICO / INR
2,12312306
1 HOSICO / IDR
Rp398,86878864
1 HOSICO / KRW
33,69940824
1 HOSICO / PHP
1,39927581
1 HOSICO / EGP
￡E.1,16594152
1 HOSICO / BRL
R$0,13479374
1 HOSICO / CAD
C$0,03333347
1 HOSICO / BDT
2,93723832
1 HOSICO / NGN
36,80915335
1 HOSICO / UAH
1,00414037
1 HOSICO / VES
Bs2,992713
1 HOSICO / CLP
$23,60107
1 HOSICO / PKR
Rs6,81730289
1 HOSICO / KZT
13,0389829
1 HOSICO / THB
฿0,78978426
1 HOSICO / TWD
NT$0,72579373
1 HOSICO / AED
د.إ0,08929477
1 HOSICO / CHF
Fr0,0194648
1 HOSICO / HKD
HK$0,19099835
1 HOSICO / MAD
.د.م0,21995224
1 HOSICO / MXN
$0,45839604
1 HOSICO / PLN
0,08953808
1 HOSICO / RON
лв0,10656978
1 HOSICO / SEK
kr0,23479415
1 HOSICO / BGN
лв0,04087608
1 HOSICO / HUF
Ft8,36670097
1 HOSICO / CZK
0,51630382
1 HOSICO / KWD
د.ك0,007372293
1 HOSICO / ILS
0,08296871

Hosico cat Kaynağı

Hosico cat hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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HOSICO
HOSICO
USD
USD

1 HOSICO = 0,024331 USD

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HOSICOUSDT
$0,024331
$0,024331$0,024331
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