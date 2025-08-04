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Hund on Sol Fiyatı(HUND)

Hund on Sol (HUND) Canlı Fiyat Grafiği

$0,001794
$0,001794$0,001794
-%2,281D
USD

HUND Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Hund on Sol (HUND), şu anda 0,001794 USD fiyatından işlem görmektedir ve 717,48K USD piyasa değerine sahiptir. HUND / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Hund on Sol Ana Piyasa Performansı:

$ 91,39K USD
24 saatlik işlem hacmi
-%2,28
Hund on Sol 24 saatlik fiyat değişimi
399,93M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki HUND / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, HUND fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

HUND Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Hund on Sol fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00004186-%2,28
30 Gün$ -0,000096-%5,08
60 Gün$ -0,000995-%35,68
90 Gün$ -0,00112-%38,44
Bugünkü Hund on Sol Fiyatı Değişimi

Bugün, HUND, $ -0,00004186 (-%2,28) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Hund on Sol 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,000096 (-%5,08) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Hund on Sol 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, HUND değişimi $ -0,000995 (-%35,68) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Hund on Sol 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,00112 (-%38,44) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

HUND Fiyat Bilgisi

En güncel Hund on Sol fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,001794
$ 0,001794$ 0,001794

$ 0,001855
$ 0,001855$ 0,001855

$ 0,029
$ 0,029$ 0,029

-%0,39

-%2,28

-%20,13

HUND Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 717,48K
$ 717,48K$ 717,48K

$ 91,39K
$ 91,39K$ 91,39K

399,93M
399,93M 399,93M

Hund on Sol (HUND) Nedir?

HUND, Solana blok zincirinde başlatılan ve sadakati, zekası ve çok yönlülüğüyle tanınan, evrensel olarak hayranlık duyulan Alman Çoban köpeği cinsinden ilham alan bir meme coin projesidir. Proje, bu özellikleri meraklılardan ve meme severlerden oluşan bir topluluğu teşvik eden dijital bir varlık haline getirmeyi ve Alman Çoban memeleri etrafında odaklanan canlı bir ekosistem aracılığıyla kripto para birimi ile dijital sanat arasındaki boşluğu kapatmayı amaçlamaktadır.

Hund on Sol, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Hund on Sol yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- HUND staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Hund on Sol hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Hund on Sol satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Hund on Sol Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Hund on Sol, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte HUND fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Hund on Sol fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Hund on Sol Fiyat Geçmişi

HUND fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak HUND kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Hund on Sol fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Hund on Sol (HUND) Token Ekonomisi

Hund on Sol (HUND) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HUND tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Hund on Sol (HUND) Satın Alma

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HUND Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 HUND / VND
47,20911
1 HUND / AUD
A$0,00276276
1 HUND / GBP
0,0013455
1 HUND / EUR
0,00154284
1 HUND / USD
$0,001794
1 HUND / MYR
RM0,00758862
1 HUND / TRY
0,07296198
1 HUND / JPY
¥0,263718
1 HUND / ARS
ARS$2,4474645
1 HUND / RUB
0,14260506
1 HUND / INR
0,15692118
1 HUND / IDR
Rp29,40983136
1 HUND / KRW
2,48131728
1 HUND / PHP
0,10311912
1 HUND / EGP
￡E.0,08726016
1 HUND / BRL
R$0,00997464
1 HUND / CAD
C$0,00245778
1 HUND / BDT
0,21657168
1 HUND / NGN
2,7140529
1 HUND / UAH
0,07403838
1 HUND / VES
Bs0,220662
1 HUND / CLP
$1,74018
1 HUND / PKR
Rs0,50266086
1 HUND / KZT
0,9614046
1 HUND / THB
฿0,05828706
1 HUND / TWD
NT$0,05360472
1 HUND / AED
د.إ0,00658398
1 HUND / CHF
Fr0,0014352
1 HUND / HKD
HK$0,01406496
1 HUND / MAD
.د.م0,01621776
1 HUND / MXN
$0,03379896
1 HUND / PLN
0,00661986
1 HUND / RON
лв0,00785772
1 HUND / SEK
kr0,01733004
1 HUND / BGN
лв0,00303186
1 HUND / HUF
Ft0,61754862
1 HUND / CZK
0,03808662
1 HUND / KWD
د.ك0,00054717
1 HUND / ILS
0,00613548

Hund on Sol Kaynağı

Hund on Sol hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Hund on Sol Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

HUND
HUND
USD
USD

1 HUND = 0,001794 USD

Al-Sat

HUNDUSDT
$0,001794
$0,001794$0,001794
-%1,11

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