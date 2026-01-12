Bugünkü HYTOPIA Fiyatı

Bugünkü HYTOPIA (HYBUX) fiyatı $ 0,001515 olup, son 24 saatte % 3,93 değişim gösterdi. Mevcut HYBUX / USD dönüşüm oranı HYBUX başına $ 0,001515 şeklindedir.

HYTOPIA, şu anda piyasa değeri açısından $ 0,00 ile 4015. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 0,00 HYBUX şeklindedir. Son 24 saat içinde HYBUX, $ 0,001506 (en düşük) ile $ 0,001651 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,005026092464011746 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,001528334298128951 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, HYBUX, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%15,98 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 36,18K seviyesine ulaştı.

HYTOPIA (HYBUX) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.4015 Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) $ 36,18K$ 36,18K $ 36,18K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 15,15M$ 15,15M $ 15,15M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Maksimum Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Toplam Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Dolaşım Oranı %0,00 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki HYTOPIA piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 36,18K. Dolaşımdaki HYBUX arzı 0,00 olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 15,15M.