Bugünkü IBM Fiyatı

Bugünkü IBM (IBMON) fiyatı $ 303,19 olup, son 24 saatte % 1,27 değişim gösterdi. Mevcut IBMON / USD dönüşüm oranı IBMON başına $ 303,19 şeklindedir.

IBM, şu anda piyasa değeri açısından $ 2,31M ile 1681. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 7,63K IBMON şeklindedir. Son 24 saat içinde IBMON, $ 301,12 (en düşük) ile $ 307,92 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 327,52803657326393 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 240,84726826908246 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, IBMON, son bir saatte -%0,71 ve son 7 günde +%0,93 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 1,07M seviyesine ulaştı.

IBM (IBMON) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.1681 Piyasa Değeri $ 2,31M$ 2,31M $ 2,31M Hacim (24 Sa) $ 1,07M$ 1,07M $ 1,07M Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,31M$ 2,31M $ 2,31M Dolaşım Arzı 7,63K 7,63K 7,63K Toplam Arz 7.627,1593399 7.627,1593399 7.627,1593399 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

